Ukrán dróntámadás következtében kár keletkezett a moszkvai olajfeldolgozó üzemben - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere a Max messengeren kedden reggel.
"Az elmúlt napokban ellenséges dróntámadások zajlanak Moszkva ellen. Az egyik drón kárt okozott a moszkvai olajfeldolgozó üzem egyik objektumában. Sérültek nincsenek. A helyszínen mentőszolgálatok dolgoznak" - írta Szobjanyin.
Az Interfax hírügynökség a polgármester közleményeire hivatkozva közölte, hogy kedden 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesítettek.
(MTI)