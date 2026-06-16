Háború :: 2026. június 16. 08:13 ::

Polgármester: ukrán dróntámadás következtében kár keletkezett a moszkvai olajfeldolgozó üzemben

Ukrán dróntámadás következtében kár keletkezett a moszkvai olajfeldolgozó üzemben - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere a Max messengeren kedden reggel.

"Az elmúlt napokban ellenséges dróntámadások zajlanak Moszkva ellen. Az egyik drón kárt okozott a moszkvai olajfeldolgozó üzem egyik objektumában. Sérültek nincsenek. A helyszínen mentőszolgálatok dolgoznak" - írta Szobjanyin.

Az Interfax hírügynökség a polgármester közleményeire hivatkozva közölte, hogy kedden 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesítettek.

(MTI)