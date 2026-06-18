Háború :: 2026. június 18. 17:49 ::

Hiába Trump megállapodása, a Talmud népe nem bír leállni a mészárlással Libanonban

Három ember életét vesztette az izraeli hadsereg légicsapásaiban a dél-libanoni Kfar Tebnit és Zebdín települések ellen csütörtökön - jelentette az NNA libanoni állami hírügynökség.

Kfar Tebnitben egy izraeli drón egy személyautót talált el, amelynek mindkét utasa meghalt; egy szomszédos faluban, Zebdínben pedig egy becsapódó izraeli drón ölt meg egy embert.

Az izraeli csapásokat azt követően hajtották végre, hogy az izraeli hadsereg csütörtök reggel bejelentette, előző este egy tartalékos katonája elesett, további hét másik pedig megsebesült egy, a Hezbollah libanoni síita szervezetnek tulajdonított pokolgép robbanása következtében.

Az Irán-barát Hezbollah nem jelentkezett a szerdai támadás elkövetőjeként, ami annak tudható be, hogy a Teherán és Washington között létrejött, a közel-keleti háború lezárását célzó megállapodás szövege szerint a háborúban érintett Egyesült Államok, valamint Irán és szövetségeseik "kijelentik katonai műveleteik azonnali és végleges beszüntetését minden fronton, beleértve Libanont is".

Izrael egyelőre nem kommentálta az amerikai elnök által szerdán Franciaországban aláírt megállapodást. Naím Kászem, a Hezbollah főtitkára viszont szerda este kijelentette, hogy a megállapodás "nagy győzelmet" jelent Irán számára; hozzátéve, hogy szervezetének "jogában áll megvédeni magát" Izraellel szemben.

(MTI nyomán)