Külföld, Háború :: 2026. július 30. 15:36 ::

Több tucat katona letette a fegyvert, és önkényesen elhagyta támaszpontját Izraelben

Izraelben példátlan módon több tucat katona letette a fegyvert, majd önkényesen elhagyta a Szdé Teiman támaszpontot csütörtök délben, miközben a tiszteket sértő rigmusokat skandált - jelentette a Ynet hírportál. /Bővített hír./





• According to Maariv, dozens of soldiers from the Tzabar Battalion of the Givati Brigade laid down their weapons and left Sde Teiman Base and torture facility after a dispute with their… BREAKING | Mutiny erupts at Sde Teiman as dozens of Israeli soldiers abandon facility• According to Maariv, dozens of soldiers from the Tzabar Battalion of the Givati Brigade laid down their weapons and left Sde Teiman Base and torture facility after a dispute with their… pic.twitter.com/vEj7hE8db1 July 30, 2026

A Givati-dandár Szabar nevű zászlóaljának katonái távozásukkal parancsnokaik ellen tiltakoztak. Azért lázadtak fel, mert a parancsnokok összetörték az általuk készített táblákat és jelképeket. Az izraeli hadsereg szerint ezek olyan feliratok és szimbólumok voltak, amelyek a zászlóaljban meghonosodott, az "öreg katonáknak" az újoncok feletti hierarchiájának hagyományához kapcsolódtak.

Az incidensről készült videók gyorsan elterjedtek az X közösségi oldalon, számos arab nyelvű felhasználó is megosztotta őket, és az izraeli hadsereg elleni lázadásként ünnepelte a történteket.

More than 100 IDF soldiers and commanders drop their weapons and abandon Sde Teiman base in a mass rebellion, per Israel Hayom. pic.twitter.com/nnEBblF52v July 30, 2026

A támaszpontot elhagyó katonák szerint az általuk készített táblákat a parancsnokok kalapáccsal törték össze. A Ynetnek elmondták, hogy ezek a jelképek végig velük voltak a gázai és a libanoni harcok során, és a zászlóalj hagyományának részét képezik.

A jelképek egyik bevonulási ciklusról a következőre öröklődnek, számukra a zászlóaljhoz való tartozást és annak hagyományait szimbolizálják, ezért különösen sértőnek érezték megsemmisítésüket. A katonák szerint maga a zászlóaljparancsnok távolította el és törte össze a táblákat, s ez tovább fokozta az indulatokat.

"Mindazok után, amin keresztülmentünk, éppen azt a kis dolgot rombolták le, amely erőt, büszkeséget és egy kis mosolyt adott nekünk. Ez csak kis része annak a bánásmódnak és hozzáállásnak, amelyet egyes tisztek részéről nap mint nap megtapasztalunk. Nem hallgathatunk tovább, és nem mondhatunk le arról a kevés dologról, amely erőt ad a folytatáshoz. Többé nem fogunk hallgatni" - írták az eset után a médiához eljuttatott közleményükben a veterán katonák.

Az IDF egyik magas rangú tisztje közölte, hogy súlyos fegyelmi vétségről van szó, amelynek nincs helye az izraeli hadseregben, és amelyet a parancsnokság a katonák iránti tisztelettel és megbecsüléssel, de a magas, megalkuvást nem tűrő követelmények alapján fog kivizsgálni.

(MTI nyomán)