Izraelben példátlan módon több tucat katona letette a fegyvert, majd önkényesen elhagyta a Szdé Teiman támaszpontot csütörtök délben, miközben a tiszteket sértő rigmusokat skandált - jelentette a Ynet hírportál. /Bővített hír./
BREAKING | Mutiny erupts at Sde Teiman as dozens of Israeli soldiers abandon facility— The Cradle (@TheCradleMedia) July 30, 2026
• According to Maariv, dozens of soldiers from the Tzabar Battalion of the Givati Brigade laid down their weapons and left Sde Teiman Base and torture facility after a dispute with their… pic.twitter.com/vEj7hE8db1
A Givati-dandár Szabar nevű zászlóaljának katonái távozásukkal parancsnokaik ellen tiltakoztak. Azért lázadtak fel, mert a parancsnokok összetörték az általuk készített táblákat és jelképeket. Az izraeli hadsereg szerint ezek olyan feliratok és szimbólumok voltak, amelyek a zászlóaljban meghonosodott, az "öreg katonáknak" az újoncok feletti hierarchiájának hagyományához kapcsolódtak.
Az incidensről készült videók gyorsan elterjedtek az X közösségi oldalon, számos arab nyelvű felhasználó is megosztotta őket, és az izraeli hadsereg elleni lázadásként ünnepelte a történteket.
More than 100 IDF soldiers and commanders drop their weapons and abandon Sde Teiman base in a mass rebellion, per Israel Hayom. pic.twitter.com/nnEBblF52v— Israel Exposed (@xIsraelExposedx) July 30, 2026
A támaszpontot elhagyó katonák szerint az általuk készített táblákat a parancsnokok kalapáccsal törték össze. A Ynetnek elmondták, hogy ezek a jelképek végig velük voltak a gázai és a libanoni harcok során, és a zászlóalj hagyományának részét képezik.
A jelképek egyik bevonulási ciklusról a következőre öröklődnek, számukra a zászlóaljhoz való tartozást és annak hagyományait szimbolizálják, ezért különösen sértőnek érezték megsemmisítésüket. A katonák szerint maga a zászlóaljparancsnok távolította el és törte össze a táblákat, s ez tovább fokozta az indulatokat.
"Mindazok után, amin keresztülmentünk, éppen azt a kis dolgot rombolták le, amely erőt, büszkeséget és egy kis mosolyt adott nekünk. Ez csak kis része annak a bánásmódnak és hozzáállásnak, amelyet egyes tisztek részéről nap mint nap megtapasztalunk. Nem hallgathatunk tovább, és nem mondhatunk le arról a kevés dologról, amely erőt ad a folytatáshoz. Többé nem fogunk hallgatni" - írták az eset után a médiához eljuttatott közleményükben a veterán katonák.
Az IDF egyik magas rangú tisztje közölte, hogy súlyos fegyelmi vétségről van szó, amelynek nincs helye az izraeli hadseregben, és amelyet a parancsnokság a katonák iránti tisztelettel és megbecsüléssel, de a magas, megalkuvást nem tűrő követelmények alapján fog kivizsgálni.
(MTI nyomán)