Külföld, Háború :: 2026. augusztus 4. 08:17 ::

Zaluzsnij kimondta: Ukrajna nem felel meg a NATO katonai követelményeinek, nincs reális kilátás a tagságra

Ukrajna volt főparancsnoka, jelenlegi londoni nagykövete, Valerij Zaluzsnij szerint nincs reális kilátás arra, hogy Ukrajna a közeljövőben a NATO tagjává váljon. /Bővített hír./

Zaluzsnij erről az ukrán nagykövetek tanácskozásán beszélt, és szavait az Evropejszka Pravda hírportál idézte

Zaluzsnij kijelentette: Ukrajna jelenleg nem felel meg a NATO katonai követelményeinek, és a szövetség működéséhez szükséges technológiai képességek - egyebek mellett a rakétavédelem és az űrképességek - terén is jelentős lemaradásban van.

A volt főparancsnok elmondta, hogy mintegy tizenkét éven át dolgozott azon, hogy az ukrán fegyveres erők megfeleljenek a NATO-szabványoknak, ugyanakkor minden évben azt hallotta, hogy az ország csatlakozása már küszöbön áll. Hozzátette: véleménye szerint Ukrajna a jelenlegi katonai fejlettségi szinten nem tud csatlakozni a szövetséghez.

Ukrajna alkotmánya stratégiai célként rögzíti a NATO- és az európai uniós tagságot, ugyanakkor Kijev elismeri, hogy jelenleg a NATO nem minden tagállama támogatná a csatlakozását, amelyhez egyhangú döntés szükséges.

Valerij Zaluzsnijt 2024-ben mentették fel az ukrán fegyveres erők főparancsnoki tisztségéből, miután nézeteltérései támadtak Volodimir Zelenszkij elnökkel az Oroszország elleni háború vezetéséről. Közvélemény-kutatások szerint továbbra is az ország legnépszerűbb közéleti szereplői közé tartozik.

(MTI nyomán)