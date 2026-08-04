Videók :: 2026. augusztus 4. 07:59 ::

Két magyarországi miniszterelnök is eltitkolta ügynökmúltját

Az elmúlt három-négy évtized, az MDF-, MSZP- és Fidesz-kormányok közös szégyene, hogy még mindig nem történt meg az állambiztonsági múlt feltárása (így többek közt az ún. ügynöklisták összeállítása, persze a tartótisztekre fókuszálva), a pártállami vezetők elszámoltatása és közéletből (sőt állami cégek éléről is) történő kitiltása (az ún. lusztráció), valamint a kommunista luxusnyugdíjak megvonása, melyet jobb későn, mint soha alapon tavalyelőtt Csehországban is törvénybe foglaltak, miközben hazánkban még a kommunista kitüntetések után esetenként még mindig járó nyugdíjpótlékok megvonása is várat magára, egyúttal a politikai foglyok nyugdíjának méltó rendezése, no meg a Szabadság téri szovjet megszállási emlékmű eltávolítása a csak elvileg tiltott önkényuralmi jelképeivel együtt – hívta fel a figyelmet Novák Előd az állambiztonsági múlt nyilvánosságra hozatalát célzó törvényjavaslat vitájában.