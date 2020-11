Publicisztika :: 2020. november 15. 11:24 ::

De miért értéktelenebb a magyar magzati élet a lengyelnél?

Természetesen egy cseppet sem értéktelenebb, szándékosan provokatív a cím, azonban engedjünk szabad folyást egy gondolatnak, valójában miért indokolt mégis feltennünk a kérdést. Novák Előd jelentette ki nemrégiben, hogy nincs különbség a Gyurcsány- és Orbán-kormányok abortuszpolitikája között, s ez való igaz.



Azonban tudjuk, az elmúlt hetekben kőkemény harc folyik, nem csupán szellemi, hanem fizikai értelemben is Lengyelországban, minek következtében templomokat támadnak meg liberális extrémisták, erőszakos szélsőbaloldaliak, amihez az ürügyet a lengyel abortusztörvény szigorításának terve adja.

Ami cikkünk témáját illetően különösen említésre méltó, hogy a kormányhoz hű sajtó teljes mellszélességgel lépett be ebbe az identitásharcba, egyértelműen kiállva a „lengyel magzati élet védelmében”. Számos fideszes publicista ragadott tollat, több vitát rendeztek erről, mind-mind olyan szellemiségben, hogy igen, a lengyel „magzati életeket meg kell védeni”, ehhez joguk van, és így tovább.

És most jönnek ezek a tüntetők, a libsi médiában nagy örömmel üdvözlik őket, s nem győzik kihangsúlyozni, hogy ezek többnyire fiatalok, és megtámadják a lengyelek szíve közepét. Istenem, mennyire törvényszerű, mennyire magától értetődő, mennyire szomorú és mennyire jelképes mindez. Milyen iszonytató látni, hogy a lengyelekhez is bekopogott a XXI. század

írja a kormányközeli sajtó talán legjelentősebb megmondó embere, Bayer Zsolt.

Abortuszpárti rendbontók tízezrei forgatják fel ismét Varsót és a lengyel városokat

Egy szó, mint száz, számos fideszes felületen feltűnik a szolidaritás a lengyelekkel, a lengyel életvédőkkel, probléma „csupán” az az ordító kettős mérce, hogy a Bayer által emlegetett „XXI. század” nálunk már régen élő valóság, a Pesti Srácok a hazai abortuszpártiakról mélyen hallgat. És ezek az abortuszpártiak nem kizárólag a balliberálisok. Hanem maga a magyar kormány. Az írd és mondd, 10 éve regnáló Nemzeti Együttműködés Rendszere. Bevallom, szándékosan vártam néhány hetet azelőtt, hogy írjak a témáról. Van egy szólás, „adjuk meg mindenkinek az esélyt a nemre”, így én is megadtam a fideszes holdudvarnak, vajon lesz-e valakinek bátorsága rámutatni a feszülő ellentmondásokra? Nem volt.

Merthogy az a nagy helyzet, ha összevetjük a jelenleg lengyel abortusztörvényt (tehát a szigorítás előttit) és a magyart, a különbség ég és föld! A magyar abortusztörvény egy kifejezetten liberális szellemiségű jogi kreálmány, gyakorlatilag bemondásra bárkinek elvégzik – a részleteknek bárki utána olvashat néhány kattintás után.

Persze az nagyon szépen mutat, hogy Magyarország az Egyesült Államok meghívására nemcsak aláírója, hanem társkezdeményezője is lett a Genfi Konszenzus Nyilatkozatának (Geneva Consensus Declaration), amely kimondja: nem létezik az abortuszhoz való nemzetközi jog. És aztán itthon úgy csinálnak, akképpen hirdetnek harcot az abortusz ellen, mintha ez nem kizárólag rajtuk múlna!

Mindezek után felmerül a további kérdés, vajon miért van így? A fideszes médiagépezet (nyilván a pártvezetés tudtával és teljes támogatásával) kiáll a lengyel magzati életek mellett, addig a magyar életvédelem és a magyar életvédők törekvéseivel szemben totálisan érzéketlen. A válasz erre nem is olyan bonyolult. Itt lepleződik le újfent, mi a különbség az érdek- és az értékalapú jobboldaliság között. A Fidesz kommunikációs szakemberei teljesen tisztában vannak azzal a ténnyel, Magyarország a gyakorlatban jóval kevésbé keresztényibb manapság, mint Lengyelország, ezért egy, a lengyelhez képest akár jóval kisebb mértékű szigorítás sem feküdne jól a magyar társadalomban. Tehát szavazatokat vesztenének, így már annyira nem is fontos, mi van a magyar magzati életekkel. A kibicnek semmi sem drága, a lengyel viszont fontos! A Fidesz és a magyar kormány megvédi a lengyel életeket (természetesen ezzel mi is egyetértünk), de magyarokét nem.

De vajon lesz-e végre valaki, aki ezt a kérdést akár csak fel meri tenni holdudvarukban? Én őszintén szeretném hinni, hogy igen. Bár illúzióim nincsenek.

