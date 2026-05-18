Külföld, Zsidóbűnözés :: 2026. május 18. 13:43 ::

Újabb flottilla hajóit vonták ellenőrzés alá a zsidó kalózok a Földközi-tengeren

Az izraeli hadsereg haditengerészete megkezdte az Gázába tartó újabb flottilla feltartóztatását – jelentették a flottilla aktivistái.

A hadsereg megállította a flottilla aktivistáinak egy részét több száz kilométerre Izrael területétől, nemzetközi vizeken. A hajóikkal tovább haladó palesztinpárti aktivisták az interneten élőben közvetítették, ahogy a katonák felszálltak a flottilla több hajójára, ahonnan az ötszáz, a világ negyven országából származó és Gázába tartó aktivista egy részét egy "úszó börtönbe" vitték, mellyel Asdódba szállítják őket.





The Israeli Navy has boarded vessels of the pro-Palestinian “Global Sumud Flotilla” in the Mediterranean Sea.



The convoy consisted of 54 vessels carrying around 500 anti-Israel and pro-Hamas activists from 45… Israeli Navy intercepts Global Sumud Flotilla in international waters

Törökországban azt állították, hogy megszakadt a kapcsolat huszonhárommal az akcióban részt vevő mintegy ötven hajóból. Izraelben azt remélik, hogy a flottilla vezetőinek feltartóztatása után a többi hajó visszafordul.





Military vessels are currently intercepting our fleet and IOF forces are boarding the first of our boats in broad daylight.



We demand safe passage for our legal, non-violent humanitarian mission. Governments must act now to stop these illegal acts or piracy meant to… RED ALERT!

Hétfő reggel Ciprus térségében vette át az irányítást a csütörtökön Törökország Marmaris nevű tengerparti városából Gáza felé elindult "Globális Szumúd" flottilla egy része felett az izraeli hadsereg. Az élő adásban látható volt, ahogy aktivisták mobiltelefonokat dobnak a tengerbe, miközben az izraeli katonák felszállnak néhány hajóra, és összecsapások nélkül átveszik felettük az irányítást.





Activists report Israeli naval forces surrounding the boats, with… BREAKING: CCTV footage from the Zio Faster appears to capture the moment of interception, as fast boats approach vessels on the Global Sumud flotilla in international waters, around 250 nautical miles from Gaza.

A katonaság különleges haditengerészeti egységei nem tervezték az összes, hanem csak a hajórajt vezető nagyobb vízi járművek elfoglalását, mert azt remélik, hogy a többi hajó ezt követően visszafordul.

"Arra számítottunk, hogy Izrael elfoglalja a flottillát, és megakadályozza a gázai blokád áttörését. Be fogjuk perelni a tengeri jog megsértése és a flottilla hajói elleni kalózkodás vádjával" - mondta a flottilla szóvivője az al-Arabi nevű katari hírcsatornának.

"Ismét provokáció történt pusztán a provokáció kedvéért" – közölte az izraeli külügyminisztérium hivatalos közleményében nem sokkal a hajók elfoglalása előtt, hétfő reggel. "Izrael felszólítja a provokáció minden résztvevőjét, hogy azonnal változtassanak irányt, és forduljanak vissza" - hívták fel a flottillát.

"Ezúttal két erőszakos török csoport, a ‘Mavi Marmara’ és az IHH (terrorszervezetnek minősülő török iszlamista-humanitárius szervezet) is része a provokációnak. A provokáció célja a Hamász szolgálata, a figyelem elterelése arról, hogy a Hamász nem hajlandó lefegyverezni magát, valamint akadályozza Donald Trump béketervét. Izrael nem fogja megengedni a Gázára vonatkozó törvényes tengeri blokád semmilyen megsértését" - tette hozzá a külügyminisztérium.

Izrael előzőleg diplomáciai úton sikertelenül próbálta megakadályozni a flottilla elindulását. A ynet értesülése szerint az Egyesült Államok is a flottilla kihajózásának megakadályozására kérte Törökországot, de eredménytelenül.

Áprilisban az izraeli hadsereg Kréta közelében állított meg egy hasonló, "2026 Tavasza" nevű flottillát. Két kivétellel minden aktivistát szabadon engedtek Krétán. A Spanyolországban élő palesztin Szaíf Abu Kaskot és a brazil állampolgárságú Tiago Avilát Izraelbe vitték kihallgatásra "terrorizmusban való érintettségük" miatt. Kiutasításuk után a két férfi Törökországba repült, és felszállt az új flottilla hajóira. Egy izraeli tisztviselő azt mondta, hogy "ezúttal nem engedjük el őket ilyen gyorsan."

2023 októbere óta ez a harmadik kísérlet a Gázai övezet elleni tengeri blokád áttörésére. Több európai uniós ország is kételyét fogalmazta meg azzal kapcsolatban, hogy a hajók feltartóztatása a nemzetközi vizeken összeegyeztethető-e a nemzetközi joggal.

(MTI nyomán)