Publicisztika :: 2023. október 16. 22:18 ::

Kulifai Máté "valóban zsidót imád"

Pár nappal ezelőtt megírtuk, hogy a Hetek újságírója, Kulifai Máté egyenesen a "jó és a rossz" harcának állította be a jelenlegi zsidó-palesztin háborút. Holott a valóságban arról van szó, hogy egy terrorszervezet (Hamász) áll szemben egy terrorállammal (Izrael).



Kulifai kibucban pózol - akár be is költözhetne az imádottai közé - jaa, hogy nem fogadnák be, mert nem zsidó? Sebaj, ha ők csinálják, nem kirekesztés és rasszizmus, hanem "közösségük zsidó jellegének megóvása"... (fotó: Kulifai Fb-oldala)

A jelenség miatt volt fontos foglalkoznunk kijelentéseivel, ugyanis nagyjából reprezentálja is a Fidesz és a balliberális oldal hozzáállását a kérdéshez. Most úgy tűnik, ezt igencsak szívére vette, ugyanis az alábbi bejegyzésekben"vette észre", hogy írtunk róla:

De szemlézte a kóserkonzervatív Mandiner is.

Innentől kezdve önmagában már személye miatt nem lenne érdemes erre reagálnunk, de némi gondolkodás után úgy döntöttünk, mégis fogalmazunk egy rövid viszontválaszt, ugyanis - szándéka ellenére - mégiscsak megerősítette korábbi feltevésünket. Az pedig úgy szólt, hogy a Hit Gyülekezete teljes mértékben félreértelmezi Jézus Krisztus tanítását, a zsidóság kiválasztottságát a mai napig vallja, ez már csak abból is következik, hogy Kulifai számára Jézus "zsidó származása" a döntő.

Ezt járjuk körül mélyebben.

Krisztus földi értelemben vett zsidó származását természetesen nem kell tagadni, mert az tény, de ebből az égvilágon semmi olyasféle nem következik, mint amit Kulifaiék levonnak. Ugyanis:

1. Az Ószövetség és az Újszövetség egyaránt Isten igéje. Utóbbi az előbbi nélkül nem értelmezhető, és az ószövetségi próféciák folytán is Jézusnak Dávid házából kellett származnia, így lehetett ő a Messiás, és így teljesíthette be a próféciákat. Azonban Isten megkötötte valamennyi néppel szövetségét (Újszövetség), a zsidóság pedig azóta is Jézus istenemberi lényegének tagadásában áll. És igaz ez valójában a "cionista keresztényekre" (aminek Kulifai is nevezte magát). Mi következik mindebből?

2. Teljes mértékben félremagyarázzák Jézus zsidó származását. Megkísérlik azt döntő, tértől és időtől független körülménynek beállítani (nem véletlen, hogy szimpatizánsai Facebook-bejegyzése alatt kijelentették, "Jézus ma is zsidó!"), ilyenkor nem tesznek mást, mint egyenlőségjelet tesznek a véges idő és a végtelen, a véges tér és a végtelen, a mulandó ember és az örökkévaló Isten közé. De ez lehetetlenség. A mindenható Isten (Jézus az Atyával egylényegű, három isteni személy van a Szentlélekkel kiegészülve, és mégis egy személyről beszélünk), ki minden tudást birtokol, magáról Krisztus úgy beszélt a zsidóknak, "mielőtt Ábrahám volt, én vagyok", akire nem vonatkoznak a földi törvényszerűségek, Őt betuszkolni egy véges emberi kategóriába lehetséges volna? Nem. Márpedig a Hit Gyülekezete és Kulifai ezzel próbálkozik, amikor az emberi Jézus zsidó származását valamiféle abszolútumként fogja fel.

Ez a viselkedésforma nem újkeletű. Így viselkedtek 2 ezer évvel ezelőtt a názáreti Jézussal a zsidók. Krisztus tanítását mélységeiben meg nem értő, valójában vallási köntösbe bújtatott zsidó faji nacionalizmusnak nevezhető mindez. Kulifai világnézetéhez ez sokkal inkább közelebb áll, mint a kereszténység. Csak jelzem, ezek a zsidó faji soviniszták választották annak idején Barabást Pilátus előtt. Kulifai egyéni tragédiája, hogy nem zsidó származása miatt sohasem fogják a zsidók egyenrangúként elfogadni, így nem más, mint egy "hasznos hülye".

(Munkatársunktól)

"Isten óvja Izraelt, Isten óvja Magyarországot!"

Beszédes a sorrend...