Ha fehérek az áldozatok, a népirtás pusztán "összeesküvés-elmélet"

Orbánék gyávák voltak hozzá, végül a Trump-kormányzat befogadott dél-afrikai fehér menekülteket, akiket a hazájukból üldözött el az ottani fehérellenes kormányzat. Persze ők ezt tagadják, csak azzal nem számolnak, hogy nyilván nem unalomból hagyják ott szeretett hazájukat ezek a derék, dolgos emberek.



"Felszabadult, békés" négerek szólítanak fel egy kis "összeesküvés-elméletre" (forrás: The Herland Report)

A beilleszkedéssel ebben az esetben semmi gond, a fehér ember – szemben a feketékkel vagy az arabokkal – minimális idő leforgása alatt tud idomulni az államalkotó nemzethez, valamint hasznos, dolgos tagjává válni a társadalomnak, hiszen felérik ép ésszel, hogy a befogadók tettek nekik szívességet, így az a minimum, hogy meghálálják a gesztust.

Trump az eszetlen filoszemitizmusán túl tehát jó dolgokra is képes, ugyanakkor pont azok, akik a „menekültek” befogadásáért szoktak óbégatni, tagadják a legjobban, hogy a Dél-afrikai Köztársaságban a feketék terrorizálják a fehér kisebbséget. Tudják, ugyanezek a sejthalmazok verik magukat a földhöz most a sajtószabadságért is, miközben pezsgőt bontottak portálunk fokozott üldöztetése idején. Ennyit ér nekik a mások véleménye, vagy bármilyen tényszerűség, ami nem illik a világképükbe.

Múlt héten meghibásodott Elon Musk mesterséges intelligenciával működő chatbotja, az X-re bekötött Grok, ezért nem releváns kérdések kapcsán is a dél-afrikai fehér népirtásról kezdett beszélni. Önmagában persze mulatságos, hogy az „Are we fucked?” kérdésre is erről kezdett cseverészni, illetve örömteli látni, hogy a chatbot alkotói az igazságot táplálták a mesterséges intelligenciába, nem is ezzel van a probléma, hanem a szólásszabadságért hisztiréziázó 444 hányadékával, amit a hír végére odabiggyesztett a toleráns, agyoniskolázott munkatársuk.

Így beszél egy igazi „elfogadáspárti”, akinek az Európába irányuló néger invázióval semmi baja, azt viszont zokon veszi, hogy Trumpék befogadtak 54 afrikánert:

A [fehér népirtás] Dél-Afrikában egy szélsőjobboldali összeesküvés-elmélet, amelyet olyan személyiségek is terjesztettek, mint maga Musk. Grok [meghibásodásának] különös aktualitást ad, hogy Donald Trump a múlt héten 54 olyan fehér dél-afrikainak adott menedékjogot, akik felmenői az apartheid idején uralták Dél-Afrikát. Az első csoportjuk hétfőn érkezett az Egyesült Államokba. Trump azóta azt állította, hogy az afrikánerek [népirtásnak] voltak kitéve. Ezeket az állításokat nem támasztották alá bizonyítékokkal.

Miért kellett volna alátámasztani? Persze, tudjuk, hogy a liberálisok mindig a FORRÁS szócskát hangoztatják, ha valami nem tetszik nekik, de egyrészt életszerűtlen minden félmondathoz öles magyarázatot adni, másrészt bőven elég hozzá elolvasni a modern Dél-Afrika történelmét, gondolom, senki nem várja el Trumptól, hogy ő tegye ezt meg.



Olyan fehér farmerek sírkeresztjei Dél-Afrikában, akik erőszakos támadás miatt hunytak el. Biztos ez is az "összeesküvés-elmélet" eredménye (forrás: Wikipédia)

Persze, amíg a feketék ellen elkövetett „gyűlölet-bűncselekményeket” még akkor is rendszeresen felemlegetik, ha speciel előzménye is volt a dolognak, addig a szisztematikus fehér népirtás csupán „összeesküvés-elmélet” ennek a 444-es szerencsétlennek. Ráadásul Musk nem hiába foglalt állást az ügyben, lévén ő is dél-afrikai születésű.

Tehát addig, amíg Európában nagyon is támogatandó a harmadik világbeli elemek kontrollálatlan befogadása, addig néhány fehér dél-afrikai jogos igénye, hogy emberhez méltó körülmények között éljen, pusztán „összeesküvés-elmélet”. Mondjuk az Afrikából ideözönlő négereknek pont annyi értékteremtő munkájuk van, mint egy liberális firkásznak, szóval végül is érthető, hogy velük rokonszenvezik, nem azokkal, akik fehér menekültként egyrészt látták és átélték, amit ő tagad, másrészt az első perctől kezdve beilleszkednek és teremtenek. Mindenesetre ezzel a húzással Trump most szerzett egy jó pontot.

Apropó! Ha a dél-afrikai fehér népirtásra lehet összeesküvés-elméletként hivatkozni, megtehetem ugyanazt a holokauszttal kapcsolatban?

