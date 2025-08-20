Publicisztika, Videók :: 2025. augusztus 20. 11:21 ::

Magyar Péter zsinagógába küldené a mi hazánkosokat

Tegnap lényegében végigment az országos sajtóban is már, hogy Toroczkai László, ígéretét betartva meglátogatta Magyar Pétert egy fórumán, hogy megkérdezze tőle, miért rágalmazza folyamatosan a Mi Hazánkat. Magyar Péter újra hozta formáját, az arroganciát csúcsra járatva, megjelenítve mindazt, amit az emberek joggal gyűlölnek a NER-ben, nem válaszolt, személyeskedett, de szót nem adott a Mi Hazánk elnökének. Mivel ez tökéletesen látható a Toroczkai által közzétett videón, ezért egy – eddig nem annyira kitárgyalt – másik eseményre világítanék rá.



Ő már példát mutat

A fórum végén láthatólag egy olyan téma volt, amely Magyar Pétert olyan értelemben fellelkesítette, hogy Toroczkai Lászlóhoz fordult, és párbeszédet kezdeményezett vele, mert nyilván azt gondolta, hogy ez kellemetlen téma. Ez pedig a zsidóság. Miután Magyar zárta volna a szokásos ripacskodását, elkezdte sorolni, hogy hol lehet őt megcsodálni legközelebb, mire egy dorogi civil bekiabálta: zsinagógában leszel! Erre a Diákhitel Központ volt vezérigazgatója hirtelen Toroczkaihoz fordult, hogy „elnök úr, gond-e, hogy egy magyar politikus zsinagógába jár”? Sőt, azt is kijelentette, hogy ajánlja a Mi Hazánk-tagoknak, hogy menjenek zsinagógába.

Természetesen - Magyar szavaival ellentétben - jött válasz Toroczkai részéről, mint ahogy az sem meglepő, hogy a mindig (h)éber Neokohn még aznap kiszúrta a „szörnyű antiszemita” kijelentést. Toroczkai ugyanis azt mondta: a Tisza, Fidesz, DK, baloldal teszi izraeli gyarmattá Magyarországot.



Volt honnan tanulnia... (fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Gondolom, nagyon szomorú lenne a Neokohn, ha Magyarország nem volna izraeli gyarmat, talán már egy újabb „vészkorszak” kapujába lépnénk, de azért higgyék csak el, a magyar emberek többsége ezt nem szeretné. A Fidesz és a Tisza a mellékelt eset, és a korábbi tények alapján igen. Én esetleg csak annyi jó tanácsot tudnék adni, hogy Magyar Péter és Orbán Viktor nehogy letapossa egymást a Dohány utcai zsinagóga bejárati ajtaján nagy igyekezetükben, ki ér be előbb, és adja tanújelét annak, ő a nagyobb zsidócsahos... Mert ebben is azonosak.

Henney Viktor – Kuruc.info