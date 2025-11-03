Publicisztika, Videók :: 2025. november 3. 20:03 ::

Visszaüt a múlt

Nyilván nem árulok zsákbamacskát azzal a megállapítással, hogy az idei – illetőleg a jövő évi – választási kampány meglehetősen mocskos (lesz), persze csak azok részéről, akiknek ilyesmihez fűlik a foga. Ahogy haladunk előre az időben, ez a tendencia csak emelkedni fog, azonban Urbán Imre, vén komcsi sz*r DK-s politikus nem sokáig bírta a strapát, már a legutóbbi hétvégén elgurult a gyógyszere, és az agyára ment a kampány, pedig még tényleg nagyon az elején vagyunk ennek az egésznek.



Még baloldali mértékkel mérve is szégyent hoz a bagázsra (fotó: jeloltek.dkp.hu)

Történt ugyanis, hogy a Jászapáti Vásáron gyűjtöttek aláírásokat a mi hazánkosok Kassab Adonis vezetésével, aki a párt Jászsági elnöke és a térség országgyűlési képviselőjelöltje. Ennek kezdetén a már említett Urbán Imre a saját arcképével ellátott teherautójával odatehénkedett a mi hazánkosok által lefoglalt területre, és még számomra is meglepő ütemben kezdett inzultálásba.

Tette mindezt úgy, hogy kamera volt az arcában (tehát leleplezhető), ráadásul a Mi Hazánknak engedélye volt a helyszín használatára.

Röpködtek a szokásos „rohadt fasiszta” jelzők, amit mondjuk én személy szerint igazán nem veszek a szívemre, de a DK-s Urbán valószínűleg elfelejtette bevenni a vérnyomáscsökkentő gyógyszerét, vagy valami más baja van, mert azt egész egyszerűen nem vagyok hajlandó elhinni, hogy valakiből ennyi indulatot hozzon ki egy álmos kis vidéki vásár egy őszi vasárnapon.

Ráadásul a hülye még azt is bevallja a felvételen, hogy el akarta ütni a Mi Hazánk politikusát, sőt, kilátásba helyezte, hogy ezt újra képes lenne megtenni (egy perccel később meg már tagadta, de hát ott a bizonyíték, szóval mindegy is.)

Lényeg a lényeg, hogy ez az Urbán tényleg úgy viselkedett, hogy Kassab Adonisnak bizonyára minden önuralmát latba kellett vetnie, hogy ne sorozza meg a vénembert, de ami a legdurvább, hogy ez az ember vendéglátós. VENDÉGLÁTÓS, hogy még egyszer kihangsúlyozzam, még ha a szöges ellentéteként is viselkedik. Ráadásul nem pusztán felszolgáló, vagy mixer, hanem a Guri Sörfőzde alapítója (látható is az autóján a matrica), amely franchise rendszerben működik szerte az országban (Budapest, Szombathely, Eger stb.), szóval gondolhatják, hogy nem szűkölködik pénzben a vén kommunista.

Tehát egy egész vendéglátóipari hálózat fejeként működő politikustól azért több kedvességet várna az ember. Nagyon kíváncsi lennék rá ugyanis, hogy a Guri Serházak rendszeres (vagy nem rendszeres) vendégeinél miként csapódik le egy ilyen őrjöngés – amennyiben eljutottak hozzájuk ezek a felvételek. Kell-e majd visszaeső forgalommal számolnia ennek az előző rendszerből itt maradt kommunista csontváznak, vagy tovább hizlalhatja a valagát a vén antifasiszta?

A DK honlapján elérhető Urbán jelölti bemutatkozása is, e szerint „Azért indulok a képviselőségért, mert elegem van a Jászság elnéptelenedéséből. A fiatalok elmennek, a közszolgáltatások színvonala pedig folyamatosan romlik. A kistelepüléseken súlyos a droghelyzet, miközben a kormány a problémákat szőnyeg alá söpri. A megélhetés egyre nehezebb, a térség jövője bizonytalan.”

A „súlyos droghelyzet” a cigánybűnözés politikailag korrekt kifejezése lett 2025-re (nem meglepő, hogy utóbbit nem meri használni), abban pedig biztos vagyok, hogy ha Urbán valami fatális féletlen folytán győzelmet aratna áprilisban, a maradék fiatal is otthagyná a térséget, legalábbis én biztosan így tennék.

Urbán a többi DK-ssal együtt „szabad, igazságos, európai Magyarországon” szeretne élni, vagyis egy olyan helyen, ahol a vélt vagy valós fasisztákat elütik, azt pedig, hogy mi az „igazságos”, bizonyára ő mondaná meg a Jászságban.

Remélem, nem felejtik a választók (és a Guri Serházak vendégei) ennek a vén komcsinak a féktelen őrjöngését, de ez a roham sajnos más, jóval messzebbre mutató érzéseket is felébresztett bennem.

Eddig sem lelkesedtem túlságosan a tömegdemokráciáért és a lebutított szavazgatásokért, de amilyen ütemben korcsosul a már eleve szakadt demokrata rendszer, amilyen szereplők alkotják a mai belpolitikai életet (mínusz Mi Hazánk), igazából én teljesen megértem, ha egy magyar ember cseppet sem akar foglalkozni politikával, és magasról tesz az egészre.

Lehet, hogy ők teszik jól, ha nem akarnak erről hallani, mert az ilyen Urbánhoz hasonló előemberek, vagy a számító kis csinovnyikok, esetleg az öltönyben mászkáló, ám belül rohadó haszonlesők lassan hazavágják azt a keveset is, ami miatt az ember az ember még elfogadja ezeket a demokrata játékszabályokat.

A mennyiség imádata a minőség rovására a modern élet egyéb területein is fellelhető tendencia, miért is maradna ki az a mindent behálózó rendszer, amely léténél fogva hordozza ezt a fekélyt?

Csak bírjuk cérnával áprilisig…

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info