Hírválogatás a felhasználó "kényelméért”

Megállíthatatlanul folyik a mesterséges intelligencia fejlődése, melynek már nem is a mindent átalakító előretörése a kérdés, hanem, hogy kik és milyen céllal fogják felhasználni, bevetni. Elon Musk Grok-projektje némi alternatív reménnyel tölthet el minket, de ma nem erről, hanem a Meta AI-fejlesztéséről lesz szó.

A Meta-galaxis mesterséges intelligenciája hamarosan olyan „kedves” lesz a felhasználókkal, hogy még attól is megkíméli őket , hogy maguk kutassák ki a már amúgy is erősen megszűrt híreket – így inkább összefoglalja nekik, hogy „szorosabbra fonódjon” a felhasználó és a Meta AI közötti kapcsolat.

A projekt tesztelés alatt van, és tényleg nem áll másból, minthogy az áldozatok minden reggel megkapják az összeállított hírcsokrot. A Project Luna névre keresztelt kísérletezés természetesen a Facebookon megjelenő tartalmakból, és elviekben külső forrásokból is válogat – egyéni érdeklődési körhöz igazítva. A „külső forrásoktól” függetlenül is valószínűtlennek tartom, hogy magyar viszonylatban portálunk például bekerülne a hírválogatásba, főleg, hogy a „szólásszabadság bajnokai” mind a mai napig nem engedik, hogy Facebook-oldalunk legyen, kizárólag a cikkeink oszthatóak meg. (Én örülnék a legjobban, ha ez változna, és valóban a kiegyensúlyozott tájékoztatás vezérelné a Facebookot, de sajnálatos módon nem ebbe az irányba tartanak a dolgok.)

A Project Luna persze még messze van a magyar földtől, egyelőre csak néhány városban tesztelik egy szűk felhasználói körrel a tengerentúlon, és nem is kommentálták a felröppenő híreket. Hírek kiemelésére korábban is voltak kísérletek, ám ezek nem sültek el jól. Időnként a „hagyományos médiumok” (jelentsen ez bármit is manapság) csatornái kerültek előtérbe, néha pedig abszolút parkolópályára tette őket az AI, és az sem segített a dolgon, hogy több ország hatósága bevételmegosztást akart a Meta és a médiumok között. Megint más orgánumok pedig pert indítottak a Meta ellen azért, mert álláspontjuk szerint a cég az ő tartalmaikat is felhasználta az AI-modellek tervezéséhez.



Fotó: Alamy Stock

A Meta-galaxis próbálkozása felhasználói szempontból azt jelenti, hogy a cég szeretné, hogy AI-modellje szorosabb, mindennapos kapcsolatot alakítson ki a felhasználóval. Piaci szempontból pedig versenytársat akarnak a Google Gemini-nek, illetve az OpenAI projekteknek.

A hírválogatás napi rutin, mellyel az eddiginél is jobban befolyásolhatóak az emberek, hiszen a zajos világban egyre nehezebb feladat megszűrni a töménytelen információt, kiragadni a lényeget – még nekünk is, nemhogy az úgynevezett „átlagnak”. Alternatív hírforrásokhoz pedig egyre nehezebb hozzájutni, ezen pedig a Project Luna várhatóan még inkább ront majd. Azaz rontana, ha elkészül egyáltalán, hiszen még inkább elkényelmesítené a mindenkori felhasználót, aki amúgy is megfárad a mindennapos tevékenységekben.

Egyébként a Meta mesterséges intelligenciájának vezető kutatója nemrég jelentette be távozását, októberben pedig „hatékonysági szempontok alapján” 600 dolgozónak intettek búcsút a Metánál. (Az AI előretörésével a munkaerőpiac nem csak átalakul, de szűkül is.)

A mesterséges intelligencia nem az ajtónkon kopogtat, hanem páros lábbal rúgta be az ajtót, és ha az általa gerjesztett változások talán néha túlzóak, de egyáltalán nem elhanyagolhatóak.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info