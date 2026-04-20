Publicisztika, Videók :: 2026. április 20. 17:34 ::

Probléma-e, ha az új Állatfarm-adaptáció antikommunista helyett antikapitalista lesz?

Új Állatfarm-adaptáció lát napvilágot 2026 májusában, amelyet előzetesen már azzal vádolnak, hogy antikapitalista lesz antikommunista helyett.



A munkálatokat az Angel Studios jegyzi, egy eredetileg közösségi finanszírozással létrejött, keresztény témákkal is foglalkozó cég, amelyet négy mormon vallású testvér alapított. Céljuk volt többek között, hogy alternatívát nyújtsanak a fősodratú filmiparral szemben. A keresztény, konzervatív tartalmak miatt szokás jobboldalinak is nevezni őket, ám ennek a terminológiának – európai, hagyományos léptékekkel mérve legalábbis – nem minden tekintetben felelnek meg.

Korábban gyártottak libertárius elveket népszerűsítő műsorokat is, ezért különösen érdekes lépés, hogy a kapitalizmus kapja a fő kritikai vonalat az új Állatfarmban. Az adaptációt a magyar közönség berkeiben is mindenki által ismert Andy Serkis dirigálja (neki köszönhetjük Szméagol/Gollam karakterét a Gyűrűk Ura filmekben), de központi szerepet kapott az egyébként zsidó származású, erősen baloldali beállítottságú Seth Rogan is. Ami azonban ettől a vitától eltekintve is felháborító, hogy a produkcióban egy transznemű színészt, LaVerne Coxot szimtén futtatják.



Kíváncsiak lehetünk, mit hoznak ki egy modern kori Állatfarm-adaptációból, a témához képest szokatlanul aranyos képi világgal

Mint említettem, bőven vita tárgyát képezheti, hogy az Angel Studios milyen paraméterek mentén „konzervatív”, vagy „jobboldali”, de az egészen biztos, hogy utóbbi egyik árnyalatba sem fér bele (mint ahogy Seth Rogan is necces, de jól tudjuk, manapság a jobboldal egy része, hogyan viszonyul a zsidókhoz, igaz, Rogan a baloldali zsidókat erősíti).

Ténylegesen kirívó továbbá, hogy az új Állatfarm egyfajta „családi moziként” is próbál funkcionálni, pedig Orwell műve nyilvánvalóan alkalmatlan erre. Erről teljes értékítéletet hozni nyilván csak a film megnézése után lehet, az viszont tény, hogy a gonosz karakterek híres milliárdosok, kiváltképpen Elon Musk karikatúrái.

Nem feltétlenül kell rögtön olyan éles következtetéseket levonni, mint a hírről beszámoló, általam fentebb linkelt oldal, kérdéseket-kétségeket azonban nyilván felvet a dolog.

Az LMBTQ-személy szerepeltetésére nincs épkézláb magyarázat (én személy szerint Seth Rogant sem kedvelem, gondolom, nem okoztam vele meglepetést), a kapitalizmus ilyesféle bemutatása, összehasonlítása a kommunizmussal viszont egyáltalán nem jelent problémát, ezen maximum azok háborodnak fel, akik „jobboldaliként” – valamilyen rejtélyes oknál fogva lelkesen hisznek a kapitalizmusnak. Az antikommunista szólamokat pengető Állatfarm motívumait minden további nélkül bele lehet helyezni kapitalizmus-kritikába is, szereplői, a műben tetten érhető asszociációk ráhúzhatóak a jelenkori Nyugatra – nem beszélve a szólásszabadság kérdéséről.

Az ember mint egyén és szellem ugyanúgy le van züllesztve a kapitalizmusban, mint a szocializmusban, csupán a módszerek mások. Utóbbinál – a kétségkívül élhetőbb feltételek mellett – az ember ösztönlény szinten mozgó fogyasztóvá züllesztése az egyik fő problémaforrás, ám az utóbbi néhány évtizedben jóléti szinten is egyre aránytalanabb különbségek ütötték fel a fejüket, egy szűk, nagyon gazdag, és egy egyre terebélyesedő, folyamatosan elszegényedő réteggel.



Ehhez pedig megkerülhetetlenül kapcsolódnak az Állatfarm új feldolgozásában megjelenő milliárdosok is, igaz, Elon Musk kipécézése az illető „fasisztoid” hajlamai miatt történhetett. Ezen a ponton erős kétségeink lehetnek afelől, mi lesz az Állatfarm új üzenete, mert hatalmi-pénzügyi szempontból sokkal több értelme lett volna például Mark Zuckerberg kiemelésének (utóbbi a Metán keresztül a magyar választásokba is beleavatkozik, Elon Musk pedig az X-en keresztül egyáltalán nem).

Mindenesetre érdekes húzás ez az Angel Studios-tól, mint ahogy az is nyilvánvaló, hogy a jogos kapitalizmuskritika, a tőkés világ mögött meghúzódó megannyi visszásság feltárása nem érkezhet marxista-liberális oldalról. Ne felejtsük, hogy a fősodratú politikai pártokhoz hasonlóan, e két gyakorlat is összefonódik, együtt döntötték romba a nemzetiszocialista Európát is a második világháború során.

Végső következtetéseket nyilvánvalóan az új Állatfarm megtekintése után lehet levonni, ám az alaphangulatot ezek a hírmorzsák óhatatlanul megadták...

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info