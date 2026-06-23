Publicisztika, Anyaország :: 2026. június 23. 22:20 ::

12 évben korlátozott képviselői mandátum - prolietetésre kiváló, a gyakorlatban viszont megágyaz a korrupciónak

Elképesztően ironikus számomra, hogy pont azok tapsolnak Magyar Péter legújabb demagóg néphülyítésének, akik a leghangosabban sérelmezték a Fidesz korrupcióját. Sőt, mint a kommentmezőkből kiderült, rajtuk kívül senki más soha semmit nem tett szóvá az elmúlt tizenhat évben. És most pont ezek a „mindig is tisztán látók” nem értik, mit jelent egy ilyen javaslat törvényre emelkedése?

Nyilván iszonyat népszerű gondolat, hogy mivel a képviselő „amúgy sem csinál semmit”, „minek ücsörögjön ott egész életében”, „takarodjon dolgozni”.

Ha mindenki kifröcsögte magát, érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy egy lassan kevesebb mint kilencmilliós ország hogyan fog majd tizenkét évente kitermelni magának újabb és újabb politikai elitet. Mert – a közhiedelemmel ellentétben – a politikához igenis szükség van tehetségre és képességre, amiket az évek során lehet, sőt kell is fejleszteni.

Ezek után viszont aki kicsit is ért valamihez, mégis minek kezdjen politizálni? Maximum tizenkét éve lesz, Magyar Péteréknek hála (legálisan) kevesebbet keres, mint a versenyszférában, cserébe az arcát és nézeteit az egész ország megismeri, vegzálásoknak, megfigyeléseknek teszi ki magát, negyedannyi személyes szabadsága sem lesz, mint egy multit vezető milliárdosnak, ráadásul, amikor lejár a törvényi maximuma, elfelejtheti, hogy bárhol is munkát kap majd.

Tudjátok, kik fognak ezek után politikusnak állni?

A semmihez sem értő szerencsevadászok és a velejéig korrupt rohadékok, akik csak azt nézik, ebből mennyit lehet kilopni.

Lehet legyinteni, hogy eddig is tele volt ilyenekkel a politika – persze hogy tele volt, hiszen a demokrácia és a korrupció mindig is szinonimák voltak. Ez egy rohadt rendszer.

De van egy jó hírem: ezután már CSAK ilyenek lesznek a politikában.

Gyebnár Dávid - Magyar Jelen