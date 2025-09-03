Tanulmányok, Olvasói levelek :: 2025. szeptember 3. 21:20 ::

Fegyverek nélküli terjeszkedés: a szerződésalapú geopolitika rejtett költségei

Bevezetés

Amikor Oroszország 2022 februárjában megtámadta Ukrajnát, a világ a terjeszkedés legbrutálisabb és leglátványosabb formáját látta: tankok lépték át a határokat, rakéták csapódtak be városokba, civilek menekültek. Az ilyen katonai agresszió könnyen elítélhető, mert azonnali, véres és tagadhatatlan. Van azonban egy másik, csendesebb terjeszkedési forma is, amely a hidegháború vége óta formálja Kelet-Európát: az Európai Unió és a NATO bővítése.



NATO-terjeszkedés: Finnország és Svédország kipipálva, Ukrajnánál megállítva (forrás: Nick Megoran / The Conversation)

Ezt a folyamatot a nyugati fővárosok „integrációnak” és „demokratizálásnak” nevezik, de valós költségei vannak. Bár elkerüli a nyílt háború látványát, a szerződésalapú terjeszkedés gyakran tönkreteszi az ipart, elvándorlásra kényszeríti a lakosságot, és kiüríti a társadalmakat. Ez terjeszkedés fegyverek nélkül — de nem ártatlan áldozatok nélkül.

A szerződésalapú terjeszkedés mint gazdasági hódítás

Az EU bővítésének középpontjában a piacok bekebelezése áll. Amikor egy ország csatlakozik, vállalja, hogy lebontja védővámjait, átalakítja gazdaságát, és a nyugat-európai ipari szabványokhoz igazodik. Elméletben ez jólétet hoz a szabad kereskedelem révén. A gyakorlatban azonban gyakran tönkreteszi a helyi gazdaságot.

Ipari összeomlás: Kelet-Európa nehézipara, amely a kommunizmus idején épült, nem tudott versenyezni a német vagy francia óriásokkal. Sok gyár bezárt a csatlakozás után, tömeges munkanélküliséget okozva. 1

Kelet-Európa nehézipara, amely a kommunizmus idején épült, nem tudott versenyezni a német vagy francia óriásokkal. Sok gyár bezárt a csatlakozás után, tömeges munkanélküliséget okozva. Mezőgazdasági átalakítás: Az EU szabályozása a nagyüzemi, gépesített gazdálkodást támogatta. A családi gazdaságok, amelyek korábban a vidék gerincét alkották, gyakran nem tudtak alkalmazkodni. 2

Az EU szabályozása a nagyüzemi, gépesített gazdálkodást támogatta. A családi gazdaságok, amelyek korábban a vidék gerincét alkották, gyakran nem tudtak alkalmazkodni. Függőség: Az új tagállamok a nyugati vállalatok összeszerelőüzemévé váltak — autóalkatrészek, textíliák, elektronika előállítására — miközben saját iparuk hanyatlott.3

Ez a hódítás nem fegyverekkel, hanem szerződésekkel történik. Az országok egy olyan keretrendszerbe kerülnek, ahol gazdasági szerepük periférikus és függő, a nyugat-európai mag javára a saját hosszú távú költségükön.

Vándorlás és demográfiai összeomlás

Talán a legkárosabb következménye az EU-terjeszkedésének a lakosság elvándorlása. A szabad mozgás lehetővé tette, hogy Kelet-Európa fiatal munkavállalói Németországba, Nagy-Britanniába vagy Olaszországba költözzenek. Az egyének számára ez lehetőség, hazájuk számára azonban hanyatlás.

Románia: 1990 óta a lakosság 23,2 millióról 19 millió alá csökkent, több mint 3,5 millió állampolgár dolgozik külföldön — a modern Európa legnagyobb migrációja a háború nélküli időszakban. 4

1990 óta a lakosság 23,2 millióról 19 millió alá csökkent, több mint 3,5 millió állampolgár dolgozik külföldön — a modern Európa legnagyobb migrációja a háború nélküli időszakban. Bulgária: Az 1980-as években közel 9 millióan voltak, 2050-re 5 millió alá csökken a lakosság. 5

Az 1980-as években közel 9 millióan voltak, 2050-re 5 millió alá csökken a lakosság. Baltikumi államok: Litvánia, Lettország és Észtország lakossága 15–25%-kal csökkent 2004-es EU-csatlakozásuk óta.6

Az eredmény: egész régiók kiürülnek. Az iskolák gyermekhiány miatt zárnak be, a kórházakban hiányoznak az orvosok és ápolók, és a vidéki falvak eltűnnek. Ez nem robbanás vagy lövedék, de ugyanolyan biztosan erodálja a nemzetek életét.

Oroszország kemény terjeszkedése vs. a Nyugat lágy terjeszkedése

A nyugati kritikusok gyakran vádolják Oroszországot terjeszkedéssel: a Krím 2014-es annektálása, szakadár enklávék elismerése, majd a teljes körű invázió 2022-ben. Ezek az akciók erőszakosak, láthatók, és kétségtelenül pusztítók.

Ugyanakkor a Nyugat is terjeszkedik. Az EU bekebelezi a piacokat; a NATO a biztonsági térséget. A különbség a módszerben rejlik:

orosz terjeszkedés: kemény hatalom — katonai megszállás, közvetlen irányítás, területi igények. A költség azonnali: életveszteség, infrastruktúra pusztulása, a szuverenitás megszűnése egyik napról a másikra.

kemény hatalom — katonai megszállás, közvetlen irányítás, területi igények. A költség azonnali: életveszteség, infrastruktúra pusztulása, a szuverenitás megszűnése egyik napról a másikra. EU/NATO-terjeszkedés: lágy hatalom — szerződések, kereskedelmi egyezmények, jogi harmonizáció. A költség fokozatos: elvándorlás, demográfiai összeomlás, gazdasági kiüresedés és az autonómia csökkenése.

Mindkettő befolyást keres. Mindkettő tágítja befolyási körét. Az egyik gyorsan öl; a másik lassan.

A legitimitás kérdése

Miért ítélik el az orosz terjeszkedést, miközben az EU/NATO-bővítést ünneplik? A válasz a keretezésben és a jogban rejlik.

Nemzetközi jog: az EU szerződések révén bővül, amelyeket az országok önként írnak alá; Oroszország erőszakkal annektálja a területeket. Jogilag az egyik „tisztának”, a másik „bűnösnek” tűnik.

az EU szerződések révén bővül, amelyeket az országok önként írnak alá; Oroszország erőszakkal annektálja a területeket. Jogilag az egyik „tisztának”, a másik „bűnösnek” tűnik. Narratíva: az EU a „béke, jólét és demokrácia” terjesztését hangsúlyozza. Oroszország az „oroszok védelmét” vagy a „történelmi egység helyreállítását” hangsúlyozza. Mindkét fél erkölcsi köntösbe csomagolja a hatalmi játszmát.

De ezek mögött ugyanaz a valóság áll: geopolitikai versengés a térért, erőforrásokért és emberekért.

Geopolitika illúziók nélkül

Realista szempontból nincs erkölcsi magaslat. A nagyhatalmak minden lehetőséget megragadnak a terjeszkedésre — legyen az tankkal vagy szerződéssel. A köztes államok gyakran a következményeket viselik:

Ukrajna a kemény utat szenvedte meg: invázió, pusztítás, tömeges halálozás,

szenvedte meg: invázió, pusztítás, tömeges halálozás, Kelet-Európa a lágy utat: migrációs válság, gazdasági függőség és hosszú távú demográfiai hanyatlás.

Mindkettő terjeszkedés. Mindkettő halálos lehet. Az egyik városokat zúz szét ágyúval; a másik csendben kiüríti azokat az emberektől.

Következtetés

Kelet-Európa tanulsága: a terjeszkedéshez nem kell fegyver. A szerződések ugyanolyan biztosan ölhetnek, mint a tankok, csak lassabban és kevésbé látható módon. Amint Oroszország és a Nyugat Ukrajna felett küzd, könnyű azt látni, hogy az egyik oldal agresszív, a másik jóindulatú. A realizmus azonban megköveteli, hogy levessük az illúziókat.

A terjeszkedés terjeszkedés — akár „integráció”, akár „védelem” címszó alatt történik.

Az igazi áldozatok a köztes országok, amelyek jövőjét vagy háború, vagy csendes kiüresedés emészti fel.

Egy bezdáni

(A szerző olvasónk.)

