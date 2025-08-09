Friss hírek :: 2025. augusztus 9. 14:31 ::

Újdonsült mentős és férje halt meg közlekedési balesetben

Közlekedési balesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje - közölte az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint a baleset péntek este történt Fejér vármegyében

Az áldozat az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt - írták, őszinte részvétüket kifejezve a családnak.

Az elhunyt mentőtisztet az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.

(MTI)