Közlekedési balesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje - közölte az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán.
A tájékoztatás szerint a baleset péntek este történt Fejér vármegyében
Az áldozat az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt - írták, őszinte részvétüket kifejezve a családnak.
Az elhunyt mentőtisztet az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.
