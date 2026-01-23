Friss hírek :: 2026. január 23. 09:49 ::

Forgalomkorlátozás várható az M1-es és az M7-es autópálya bevezető szakaszán szombaton

Forgalomkorlátozás várható az M1-es és az M7-es autópálya bevezető szakaszán szombaton 9 és 17 óra között közúti jelzőtábla cseréje miatt - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint előbb a két belső, majd a két külső sávot zárják le a budaörsi Tesco körhíd és az Egérúti csomópont között.

A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy az autópálya jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a közlekedők türelmét és megértését kéri.