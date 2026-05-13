2026. május 13. 08:35

Soha nem kapták meg a megrendelők a TikTokon reklámozott hamis tízezreseket

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatalának pécsi osztálya egy éve folytat eljárást hamis pénzzel kapcsolatban. A nyomozók ugyanis olyan információkat szereztek, miszerint egy ismeretlen olyan videókat tett közzé a TikTokon, amikben hamis 10 000 forintos bankjegyeket hirdetett meg. Egyik felvételen sem lehet látni az arcát, csak a kezét, amin pedig gumikesztyű van. A reklámban arról beszél, hogy hamis bankjegyeket lehet tőle vásárolni, és a bankókért cserébe kriptovalutát kért.

Az elmúlt egy év alatt a KR NNI pécsi nyomozói felderítették az illegális biznisz minden egyes mozzanatát. A gyanú szerint a fiatalember több felhasználónévvel szerepelt a TikTokon, ahol videókat tett közzé bűnös tevékenységéről. Ezen túl a Telegram alkalmazásban is létrehozott egy csoportot, amiben a hamis pénzt árulta. Majd amikor vásárlók jelentkeztek, az álbankjegyek ellenértékét kriptovalutában kérte egy kriptopénztárcába. Kiderült azonban, hogy az üzlet egyszer sem valósult meg. A férfi a hamis pénz ígéretével csalta tőrbe a vásárlókat, akiket aztán megkárosított. A nyomozók a tettes kriptopénztárcájában 18,5 millió forint értékben találtak kriptovalutát.

A rendőrök a kriptoszámlán keresztül azonosították az elkövetőt. A 23 éves abonyi férfit május 7-én fogták el a lakásában. A nála tartott kutatás során lefoglalták az elektronikai eszközeit, valamint az alkalmazásokban folytatott levelezéseit, illetve zárolták a kriptopénztárcáját.

Egyelőre pénzhamisítással gyanúsították meg. A nyomozók a kutatás során kezdetleges, fénymásolt pénzeket találtak és foglaltak le. A fiatalember kihallgatásán elmondta, hogy hamis pénzt soha nem adott el, a vevőket csak átverte, és úgy gondolta, hogy nem fogják feljelenteni. Így a nyomozók vizsgálják a csalást is. A férfi szabadlábon védekezik - közölték a Police.hu-n.