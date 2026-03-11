Friss hírek :: 2026. március 11. 10:31 ::

Baleset miatt jelentős a torlódás az M0-s autóút déli szektorán

Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé, a Nagy-Duna-híd közelében egy személyautó és egy kamion ütközött össze, a 15-ös kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás több mint 8 kilométeres - tájékoztatott az Útinform szerdán délelőtt.

Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Óbarok és Biatorbágy között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani a megnövekedett kamionforgalom miatt. Aki személyautóval halad, és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia - írta az Útinform.

(MTI)