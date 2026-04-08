Alig változott ma a forint árfolyama

Alig változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az euró jegyzése 376,10 forintra ment fel délután hat órára a kora reggeli 375,59 forintról, a dollár jegyzése 321,71 forinton, szinte változatlanul állt a reggeli 321,72 forint után, a svájci frank jegyzése pedig 407,55 forintra ment fel 407,32-ről.

Szerda délutáni jegyzésén a forint erősebben áll a heti kezdésnél, 2,3 százalékkal az euró és a svájci frank ellenében és 3,7 százalékkal a dollárral szemben.

A hónap eleje óta a forint 2 százalékkal erősödött az euróval és a svájci frankkal szemben és 3,2 százalékkal a dollár ellenében.

A forint az év eleji kezdésnél is erősebben áll, 2,2 százalékkal az euró, 1,7 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.

(MTI)