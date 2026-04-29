Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa különleges műveleti központja drónokkal sikeres csapást mért szerdára virradóra Oroszországban a Perm nevű olajszivattyú-állomásra, amely több mint 1500 kilométerre van az ukrán határtól - közölte szerdán az SZBU a Telegramon.
"Az SZBU szakemberei az éjszaka folyamán csapást mértek a szivattyúállomásra, amely a Transznyefty részvénytársaság tulajdonában van, és az Oroszországi Föderáció fő kőolajszállító rendszerének stratégiai szempontból fontos csomópontja. A létesítményen keresztül az olajat négy irányba osztják szét, így a Permi Olajfinomítóhoz is" - írta közleményében az SZBU.
