Háború :: 2026. április 29. 13:55 ::

Ukrán drónok találtak el egy oroszországi olajszivattyú-állomást 1500 kilométerre a határtól

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa különleges műveleti központja drónokkal sikeres csapást mért szerdára virradóra Oroszországban a Perm nevű olajszivattyú-állomásra, amely több mint 1500 kilométerre van az ukrán határtól - közölte szerdán az SZBU a Telegramon.

"Az SZBU szakemberei az éjszaka folyamán csapást mértek a szivattyúállomásra, amely a Transznyefty részvénytársaság tulajdonában van, és az Oroszországi Föderáció fő kőolajszállító rendszerének stratégiai szempontból fontos csomópontja. A létesítményen keresztül az olajat négy irányba osztják szét, így a Permi Olajfinomítóhoz is" - írta közleményében az SZBU.

(MTI)