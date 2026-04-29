Késeléses támadás történt London jórészt zsidók lakta Golders Green városrészében szerdán, két ember megsebesült.
A Shomrim (héberül polgárőrök) nevű civil zsidó biztonsági szervezet közölte, hogy aktivistái elfogták és átadták a rendőrségnek a támadót, aki két embert sebesített meg.
A szervezet tájékoztatása szerint a rendőröknek elektromos sokkolót kellett alkalmazniuk a gyanúsított megfékezésére. A két sérültet a Hatzola nevű zsidó önkéntes mentőszervezet látta el; állapotukról egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás.
Az észak-londoni Golders Green - ahol a brit főváros legnagyobb lélekszámú zsidó közössége él - az utóbbi hetekben több antiszemita indíttatású támadás helyszíne volt.
Frissítés: ha zsidókról van szó, nem kell megvárni a vizsgálatok végét, és nem hablatyolnak pszichés problémákról
Terrorcselekménynek minősítette a rendőrség azt a késeléses támadást, amely szerdán történt London északi, jórészt zsidók lakta Golders Green városrészében. A támadásban ketten megsérültek, állapotuk a Scotland Yard szerint stabil.
(MTI nyomán)