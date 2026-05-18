2026. május 18. 13:53

Havasi Bertalan feljelentést tett Magyar Péter ellen hivatali visszaélés miatt

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára hétfőn az I. kerületi rendőrkapitányságon feljelentést tett Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés miatt.



Úgy tűnik, ő az egyetlen, aki szembe mer szállni a korábbi párttárssal - és még élvezi is (fotó: Árpási Bence / Népszava)

Az MTI-hez eljuttatott közleményében Havasi Bertalan azt írta: Magyar Péter a nyilvánosságban is közvetített minisztériumbejárása során szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott "törvénytelen utasítást", hogy a Készenléti Rendőrség vezesse ki őt a Dísz téri minisztériumi hivatali épületből, ahol a helyettes államtitkári irodája is található.

Havasi Bertalan hangsúlyozta: a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás, törvényes ok nélkül, erővel akar eltávolíttatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából.

Ráadásul az állami vezetői igazolványa a felmentéséig valamennyi minisztériumhoz és közintézményhez történő belépésre feljogosította, függetlenül elnevezéstől, költözéstől - emelte ki Havasi Bertalan.

Úgy értékelt: a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése semmilyen módon nem állja meg a helyét, a hatalmával való visszaélésnek, bűncselekménynek minősül.

"Felszólítom Magyar Pétert, hogy az idegrendszerét próbája meg kormányzásra alkalmas állapotban tartani, illetőleg mielőbb abba hozni" - fogalmazott a közleményben Havasi Bertalan.

