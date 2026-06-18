Friss hírek :: 2026. június 18. 20:00 ::

Rövid tárgyalást folytatott Fico és Magyar a brüsszeli csúcs előtt

Találkozott és rövid tárgyalást folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnök Magyar Péter kormányfővel Brüsszelben az ott zajló EU-csúcs előtt csütörtökön – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

A szlovák miniszterelnök a sajtónak nyilatkozva adott értékelésében úgy fogalmazott, hogy rövid, ám a kölcsönös együttműködés jó kezdetét mutató találkozót tartottak. Fico rámutatott: legközelebb Budapesten a Visegrádi Négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország - V4) ott tervezett csúcstalálkozóján fog találkozni magyar hivatali partnerével jövő kedden.

"Üdvözlöm, hogy mindkettőnknek érdeke, hogy folytatódjon ez a formátum (V4), és tudatosítjuk ennek fontosságát, mivel ha egyeztetünk az Európai Tanács ülései előtt, akkor nagy az erőnk" – jelentette ki Robert Fico.

A szlovák miniszterelnök elmondta: a kétoldalú brüsszeli találkozó után még egy rövid koordinációs találkozóra is sor került a visegrádi négyek miniszterelnökei között. Erről a találkozóról Robert Fico azt mondta: rövid, de rendkívül fontos és tárgyilagos volt, központi témája pedig a versenyképesség és az energia volt.

(MTI)