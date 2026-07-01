Anyaország :: 2026. július 1. 11:15 ::

Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám utolsó napja

A hőhullám utolsó napja felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget. Szerda éjfélig van érvényben a hőségriasztás legmagasabb, harmadik fokozata, késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet - közölték a kormany.hu oldalon.

A kormányzati oldalon szerdán közzétett információk szerint a sok napsütést szerdán már gomolyfelhő "zavarja", többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására, s ezeket néha felhőszakadás és viharos szélrohamok is kísérhetik.

Késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira fordul a szél, viharos széllökések is lehetnek; a csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, de késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő - tették hozzá.

Úgy folytatták, hogy az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint kedden országosan 56 esetben riasztottak mentőegységet a hőség okozta tünetek miatt. Az átlaghoz képest ez 15 százalékos emelkedést jelent a riasztások számában - tették hozzá.

A közlés alapján a MÁV és a GYSEV folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét. Az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 27 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a H5, H6, H8/H9 HÉV-vonalokon.

Folyamatban lévő üzemzavar elhárítás miatt 120 esetben áll fenn kisebb vízellátási korlátozás, Zalaszentgróton a Zalavíz Zrt. víztárolóját a Magyar Honvédség segít szinten tartani.

Közölték azt is, hogy a Balaton átlag vízállása 74 centiméter, a Velencei-tó Agárdnál 48 centiméteres, ami azt jelenti, hogy a tó vízszintje egy nap alatt egy centimétert csökkent. A Velencei-tó vízállása öt centiméterrel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt.

A katasztrófavédelem egységei kedden 68 esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzhöz.

A kánikulával összefüggésben a 112-es segélyhívó számra kedden segélyhívás nem érkezett, biztonsági intézkedés három esetben történt.

A rendőrség két vízágyúval, a Budapesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy fecskendővel párásító locsolást végzett a Hősök terén kedd délután; országszerte 744 helyszínen üzemelt párakapu.

Mint írták, a Fejér megyei Alcsútdoboz, Felcsút, Mány és Tabajd településeken az ivóvízellátás biztosítása érdekében a Magyar Honvédség hétezer tasaknyi vizet szállított ki, valamint egy 8 köbméteres vízszállító gépjárművet biztosított a Fejérvíz Zrt. részére. Ugyancsak hétezer tasak vizet vitt a honvédség a Pest megyei Szadára - sorolták.

Kedden este 11 órára Szadán megszűnt a vízhiány, a teljes zónában várhatóan szerdán napközben helyreáll a vízszolgáltatás, ezért a honvédségi vízszállító gépjárműveket visszavonták Szadáról és Ürömről.

A közlemény szerint a MAVIR Zrt. hálózati üzembiztonságot érintő kockázatot nem azonosított; a bruttó csúcsidei rendszerterhelés kedden 7500 megawatt volt, szerdán várhatóan 6800 megawatt lesz, a várható csúcsidei rendszerterhelés a mindenkori nyári csúcs 100 százaléka körül alakul.

A Paksi Atomerőmű működésével kapcsolatban a Gazdasági és Energetikai Minisztérium hozzájárult, hogy meghosszabbítsák a 600 megawattos maximális visszaterhelési határt péntekig - írták.

A villamosenergia-ellátás várhatóan a paksi teljesítménycsökkentés ellenére zavarmentesen fenntartható - közölték.

(MTI)