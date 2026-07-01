Anyaország :: 2026. július 1. 13:15 ::

Beetetés után szívatás: ingyenes parkolással csábítottak elektromos autó vásárlására, most jön a kétszeres tarifa Budapesten

Jelentős fordulat előtt állnak a budapesti elektromosautó-tulajdonosok. Miközben július 1-jétől, azaz mától kizárólag mobiltelefonon – alkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással – lehet parkolási díjat fizetni a fővárosban, a háttérben egy ennél is nagyobb változás közeleg. 2027. január 1-jétől ugyanis teljesen megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolása Budapesten, ráadásul a nagyobb, 2000 kilogrammnál nehezebb tisztán elektromos autók tulajdonosai akár rögtön a normál tarifa kétszeresével szembesülhetnek, írja az Index.



Fotó: Papajcsik Péter / Index

A változás sokakat érzékenyen érinthet, hiszen azok az autósok, akik eddig egyetlen forintot sem fizettek a parkolásért – sokan kifejezetten ezért váltották le a benzines vagy dízeles autójukat – néhány hónap múlva már a most megemelt parkolási díjak dupláját is kénytelenek lehetnek megfizetni. Ez pedig már egy-egy munkanappal számolva is komoly kiadást jelenthet.

Július 1-jétől nemcsak a parkolóautomaták tűnnek el Budapest utcáiról, hanem a parkolási díjak is emelkedtek. Az új óradíjak a következők:

A zóna (8–22 óra között): 800 forint/óra (korábban 600 forint)

B zóna (8–20 óra között): 600 forint/óra (korábban 450 forint)

C zóna (8–18 óra között): 400 forint/óra (korábban 300 forint)

D zóna (8–18 óra között): 300 forint/óra (korábban 200 forint)

Ezek az összegek azonban csak az alapdíjakat jelentik. A 2027 elején életbe lépő új szabályok alapján ugyanis bizonyos autók esetében ezek az összegek meg is duplázódhatnak. De miért is?

A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet szerint 2027. január 1-jétől teljesen megszűnik a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolása Budapesten. Ezzel párhuzamosan pedig életbe lép egy új díjszabás is: a nagy tömegű személyautók után ugyanis dupla parkolási díjat kell fizetni. A szabály ugyan külön kezeli a hagyományos és a tisztán elektromos autókat, a szabályozás értelmében aligha jár jól bármelyikük is.

Belső égésű motorral szerelt járműveknél 1800 kilogramm saját tömeg felett, tisztán elektromos autóknál pedig 2000 kilogramm saját tömeg felett kell a normál parkolási díj kétszeresével számolni.

Fontos részlet, hogy nem a megengedett legnagyobb össztömeg számít, hanem az autó saját tömege, vagyis az az érték, amely a forgalmi engedélyben szerepel. Emiatt számos nagyobb elektromos SUV és családi modell is automatikusan beleeshet a magasabb díjkategóriába.

A jelenlegi díjak alapján ez azt jelenti, hogy a 2027-től alkalmazott óradíjak akár a következőkre emelkedhetnek:

A zóna: 1600 forint/óra

B zóna: 1200 forint/óra

C zóna: 800 forint/óra

D zóna: 600 forint/óra

A végleges fizetendő összeget ugyanakkor majd a jogszabályban meghatározott díjplafon is befolyásolhatja.

A különbség igazán akkor válik látványossá, ha valaki egész nap a munkahelye közelében parkol. Tegyük fel, egy 2000 kilogrammnál nehezebb tisztán elektromos autó tulajdonosa, aki korábban zöld rendszámmal ingyen parkolhatott Budapesten, 2027-től egy nyolcórás parkolásért várhatóan a következő összegekkel számolhatna (az adott zónára vonatkozó idő és díjplafonkorlátok figyelembevétele nélkül):

A zóna: 8 × 1600 forint = 12 800 forint

B zóna: 8 × 1200 forint = 9600 forint

C zóna: 8 × 800 forint = 6400 forint

D zóna: 8 × 600 forint = 4800 forint

Vagyis egyetlen munkanap parkolása a belvárosban akár több mint 10 ezer forintos kiadást is jelenthet annak, aki eddig ugyanott teljesen díjmentesen hagyhatta az autóját.

A változások ráadásul nem csak a tisztán elektromos autókat érintik. A még zöld rendszámmal közlekedő, konnektorról tölthető plug-in hibridek tulajdonosai már még korábban elveszítik a parkolási kedvezményt, mivel legkésőbb 2026. november 30-ig ezeknek a járműveknek is le kell cserélniük zöld rendszámukat hagyományos fehér alapszínűre.

A becslések szerint a fővárosban és Pest vármegye agglomerációjában közlekedő villanyautósok mintegy ötödét érintheti a szigorítás. Különösen azok kerülhetnek nehéz helyzetbe, akik családi okokból nagyobb méretű elektromos autót választottak, hiszen ezek között sok olyan modell található, amely saját tömege könnyedén meghaladja a két tonnát.

Több szakmai vélemény szerint ez kedvezőtlen üzenetet küldhet azoknak, akik elektromos autó vásárlásán gondolkodnak. Mivel a nagyobb akkumulátorral szerelt családi villanyautók jellemzően nehezebbek, előfordulhat, hogy egyes vásárlók inkább könnyebb, ugyanakkor belső égésű motorral szerelt vagy nagyobb károsanyag-kibocsátású modellt választanak innentől kezdve csak azért, hogy elkerüljék a magasabb parkolási költségeket. A szakmai szervezetek ezért úgy vélik, célszerűbb lenne, ha a tisztán elektromos autók esetében – saját tömegtől függetlenül – legalább a normál parkolási díjat kellene megfizetni, és nem sújtanák őket automatikusan kétszeres tarifával.

Az időzítés azért is figyelemre méltó, mert Magyarországon a tisztán elektromos személyautók aránya 2026 elején még mindig csupán mintegy két százalékot tett ki a teljes hazai személyautó-állományon belül. A szakértők szerint ráadásul a mostani szabályozás éppen abban a városi környezetben lassíthatja az elektromos autók terjedését, ahol a közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás csökkentése a legnagyobb környezetvédelmi előnyökkel járhat.