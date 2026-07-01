Háború :: 2026. július 1. 12:42 ::

Ukrán lap: mégis indulni akar Zaluzsnij az elnökválasztáson, Zelenszkij próbálta lekenyerezni, de nem járt sikerrel

Indulna egy ukrán elnökválasztáson Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnoka, Ukrajna jelenlegi londoni nagykövete, aki szándékát személyesen közölte Volodimir Zelenszkij elnökkel - számolt be szerdán az Ukrajinszka Pravda.



Régi szép idők...

Az ukrán lap cikkében a találkozó két résztvevőjének környezetéből származó forrásokra hivatkozott: júniusban Zaluzsnijt Londonból Kijevbe kérették, hogy találkozzon Zelenszkijjel. A találkozó témája az Ukrajnában megrendezendő választás volt.

A források szerint Zelenszkij arról tájékoztatta Zaluzsnijt, hogy megnyílt a lehetőség az elnökválasztás megszervezésére, hozzátette azonban, "azt úgy kell lebonyolítani, hogy ne okozzon megosztottságot a társadalomban". Ezzel kapcsolatban rákérdezett, hogy indulna-e Zaluzsnij az államfői posztért, ha a választás idén ősszel lenne. "Igen, indulnék" - válaszolta Zaluzsnij a lap szerint.

Az Ukrajinszka Pravda által hivatkozott források szerint Zelenszkij állást is kész volt felajánlani Zaluzsnijnak az államapparátusban, ha elutasítja a választáson való részvételt, de a volt főparancsnok elmagyarázta: ezt nem teheti meg, mert Ukrajna sok választópolgára bízik benne.

A források alapján Zaluzsnijt a találkozó után David Arahamija, az ukrán kormánypárt (Nép Szolgája) frakcióvezetője, valamint Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára is megpróbálta lebeszélni. Ő azonban nem mondott le arról a szándékáról, hogy jelöltesse magát.

A lap a meg nem nevezett forrásoktól úgy értesült, Zelenszkij azt is megpróbálja kideríteni, hogy jelenlegi kabinetfőnöke, Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője, a katonai hírszerzés korábbi vezetője szándékozik-e indulni az esetleges választáson. Budanov azonban kerüli, hogy egyértelmű választ adjon erre a kérdésre. Az Ukrajinszka Pravda rámutatott arra, hogy forrásai szerint Zelenszkij kész felajánlani neki az ukrán parlament (Rada) elnöki posztját, ha lemond a jelöltségről.

Az Ukrajinszka Pravda közölte: a választás időpontjaként 2026 végét fontolgatják. Az elnök környezetében azonban aggodalmat keltenek Zaluzsnij és Budanov ambíciói, mert a közvélemény-kutatások szerint személyük komoly kihívás az államfőnek.

(MTI nyomán)