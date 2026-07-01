Anyaország :: 2026. július 1. 13:03 ::

Pénzbüntetésre ítélték a legótolvaj polgármestert

Az Egri Járási Ügyészség bíróság elé állított egy polgármestert, aki legó helyett a sárgarépa kódját használta az önkiszolgáló kasszánál.

A vád szerint a terhelt 2026 májusában az egyik egri áruházban édességet, három legót és mosóport tett a kosarába, közel 50 000 forint értékben. Az elkövető az önkiszolgáló kasszánál nem a termékeken lévő vonalkódokat olvasta le, hanem az árukat a pénztárgép mérlegére helyezte, majd a sárgarépa kódját használta. Az árucikkek tényleges vételára helyett még 2000 forintot sem kellett fizetnie. A terheltet az üzlet biztonsági őre a cselekményt követően feltartóztatta.

A férfi összesen hat alkalommal járt így el 2026 februárjától kezdődően ugyanabban az egri áruházban. Minden esetben sárgarépa-kódot használt a valós termékek – játékok, élelmiszerek, technikai cikkek – vonalkódja helyett.

Az információs rendszer felhasználásával okozott összes kár a 100 000 forintot is meghaladja, amiből közel 50 000 forint térült meg.

A járási ügyészség folytatólagosan megvalósított, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt pénzbüntetés kiszabására, valamint a kár megtérítésére tett indítványt. A járásbíróság ítélete az ügyészségi indítvánnyal egyező, az ítélet jogerőre emelkedett.

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