Külföld :: 2026. július 1. 14:02 ::

Itt a nihilista indíttatású terrorizmus - Hollandiában egy kiskorú készült támadásra ennek nevében

A holland rendőrség előállított egy kiskorút, aki a gyanú szerint erőszakos szélsőséges "nihilista" indíttatású terrorcselekményt tervezett végrehajtani - közölte az illetékes holland hatóságok tájékoztatását ismertetve az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál szerdán.

A beszámoló szerint az illetékes holland rendőrkapitányág szóvivője megerősítette, hogy egy kiskorút állítottak elő "erőszakos szélsőségesség által inspirált terrorcselekmény" elkövetésének gyanújával. A hatóságok nem hoztak nyilvánosságra részleteket az őrizetbe vétel körülményeiről. A nyomozás folyamatban van - közölték.

A hírportál szerint a hatóságok az online radikalizálódás új formájaként írják le a nihilista indíttatást. Jellemzője a világos ideológiai keret hiánya - magyarázták.

Emlékeztettek: a holland kormány terrorelhárítási koordinációs központja (NCTV) szerdán közzétett féléves jelentésében közölte, hogy a nihilista szélsőségesség egyre növekvő aggodalomra ad okot Hollandiában. A jelenséget rendkívül erőszakos online szubkultúraként jellemezték, amelynek nincs koherens ideológiája.

A terrorelhárítási koordinációs központ szerint "az extrém ideológiák követői embergyűlölő és romboló világnézetet vallanak. Erre alapozva követnek el erőszakos cselekményeket. Ezen extrémizmus keretein belül az erőszak és a káosz egyszerre öncél és eszköz a rombolás eléréséhez".

Az NCTV jelentésében közölte azt is, hogy a dzsihadista extrémizmus továbbra is jelentős terrorista fenyegetést jelent Hollandiában. Az elmúlt évben több letartóztatás is alátámasztja ezt a megfigyelést.

"A dzsihadista szélsőségesség továbbra is a terrorista fenyegetés meghatározó tényezője. Ahogy az elmúlt évben végzett letartóztatások is mutatják, a dzsihadisták továbbra is célpontnak tekintik Hollandiát" - áll a jelentésben.

Az ügynökség arra is figyelmeztetett, hogy az Iránnal kapcsolatos fejlemények növelik a terrortámadások kockázatát Hollandiában és Európa-szerte. A veszélyforrást összetett fenyegetésként írták le, amely magában foglalja az állami tevékenységet és a terrorizmust, amely az iráni biztonsági szolgálatokhoz, az Iránnal kapcsolatos állami szereplőkhöz és az Iránt támogató extrémista csoportokhoz vagy egyénekhez kapcsolódik.

Hollandiában a terrorfenyegetési szint továbbra is a négyes szinten van az ötfokozatú skálán.

(MTI nyomán)