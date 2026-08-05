Friss hírek :: 2026. augusztus 5. 12:31 ::

Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán

A kerékpársávok lekerülnek a járdáról a József körút egy szakaszán, s emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelölünk, így megszűnhetnek azok a konfliktusok, amelyek nap mint nap nehezítették a gyalogosok, a bringások és a helyi üzletek közlekedését, működését - közölte a főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely azt írta, hogy miközben dolgoznak a Nagykörút átfogó, 2029-ig megvalósuló megújításán, egyes beavatkozások nem várhatnak addig.

Kifejtette, hogy a József körút egy szakaszán most olyan változtatásokat vezetnek be, amelyek egyszerre adnak több helyet a gyalogosoknak, biztonságosabb körülményeket a kerékpárosoknak és rendezettebb feltételeket a helyi üzletek, szolgáltatók működéséhez.

Megjegyezte, hogy a mostani átalakítás egy fontos teszt is: kipróbálják azokat a megoldásokat, amelyek a Nagykörút teljes megújulásának alapját jelenthetik, meghallgatják a tapasztalatokat, figyelik az eredményeket, és ha kell, változtatnak majd.

Mint írta, a fejlesztés a Reallocata európai uniós projekt finanszírozásával, a fővárosi önkormányzat, a Budapest Közút és a Budapesti Közlekedési Központ együttműködésében valósul meg.

(MTI)