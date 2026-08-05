Anyaország :: 2026. augusztus 5. 12:43 ::

A gyermekvédelmi bizottság augusztus 20-ig összegyűjti a legégetőbb kérdéseket

Augusztus 20-ig összegyűjti a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdéseket és a szakterület jogszabály-módosítást igénylő főbb problémáit az Országgyűlés gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága - a testület erről a szerdai ülésén döntött.

A képviselők Dúró Dóra (Mi Hazánk), a bizottság alelnökének javaslatára úgy döntöttek, augusztus 20-ig valamennyi bizottsági tag összeállít egy tíz pontból álló saját javaslatcsomagot, és az ezekben felsorolt témák alapján határozzák meg közösen, hogyan lássanak hozzá a gyermekvédelemben tapasztalt visszásságok feltárásához, milyen szakértői véleményeket kérjenek be, kiket hallgassanak meg.

Diószegi Judit (Tisza), a bizottság elnöke kiemelte, hatalmas adathalmaz áll rendelkezésre a témában, már most számos szakértői, ombudsmani jelentést, kutatási anyagot összegyűjtöttek. Hozzátette: bekérnék a gyermekvédelmi szakellátás problémáiról szóló szakpolitikai háttéranyagot is, ami augusztus 31-ig készül el a Szociális és Családügyi Minisztérium számára. Érdemes lenne egy szakértővel áttekinteni a szakellátást, az ágazat legfőbb feladatait, azt, hogy "miről is szól a rendszer" - jegyezte meg.

A bizottsági üléseken vizsgálható, lehetséges témákról elmondta: foglalkozhatnának a megelőzés, a jelzőrendszer, a családból való kiemelés témájával, az elhelyezéssel, ellátási kapacitásokkal, a nevelőszülői hálózattal, valamint a szakember- és férőhelyhiány kérdésével is.

Úgy folytatta: beszélhetnének a gyermekbiztonsági, -védelmi és humánerőforrás kérdéseiről is, amelynek során a bántalmazás, az intézményi abúzus és a kortárs erőszak kerülhetne szóba, ezek mellett "biztosan tárgyalni kell" az irányítás, a finanszírozás kérdéséről, a fenntartói felelősségről. Meg kell egyezni arról is, mely szakértőket, intézményvezetőket, politikai döntéshozókat vonják be a vizsgálatba - fűzte hozzá, jelezve: a következő ülés augusztus utolsó hetében várható.

Dúró Dóra hangsúlyozta: priorizálni kell a témákat, mert a gyermekvédelmi rendszer működését teljességében lehetetlenség áttekinteni a bizottság rendelkezésére álló, december 31-i határidőig. Irreálisnak nevezte, hogy egy-egy ülésen több nagy témában is meg tudják hallgatni a szakértőket és a döntéshozókat, elolvassanak minden kapcsolódó esettanulmányt, dokumentációt, kutatást, és kezdeményezzék a szükséges jogszabálymódosításokat is.

Az ülés végén a bizottsági tagok egyetértettek Dúró Dóra azon javaslatával is, hogy az ősz folyamán tartsanak egy kihelyezett ülést valamelyik szakmailag elismert gyermekvédelmi intézményben.

(MTI nyomán)