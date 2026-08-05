Extra, Holokamu :: 2026. augusztus 5. 11:58 ::

Történelmi köszöntést rekonstruált egy kolumbiai Auschwitzban, azonnal kiutasították Lengyelországból

Egy 34 éves kolumbiai férfit azonnali hatállyal kiutasítottak Lengyelországból, miután "helytelenül" viselkedett az egykori auschwitzi munkatáborban tett látogatása során.

A kolumbiai állampolgárságú férfi Lengyelországban élt és dolgozott mindaddig, amíg júliusban részt nem vett egy auschwitzi látogatáson. A férfi a lengyelországi propagandalétesítmény megtekintése során nemzetiszocialista tisztelgést mutatott be, miközben videózták. A tábor mostani őrei az esetet látva azonnal riasztották a rendőrséget, s átadták nekik a nosztalgiázó kolumbiait.



A múzeumban nincs helye a történelmi köszöntések rekonstruálásának (fotó: Dennis G. Jarvis / Wikimedia Commons / Straz Graniczna)

A férfit "nemzetiszocialista eszmék népszerűsítésével" és a "holokauszt áldozatainak emlékére szentelt hely" meggyalázásával vádolják. A lengyel törvények értelmében ezért 2 év szabadságvesztés is járhat.

Július 29-én a rendőrség átadta a férfit a határőrségnek, akik a közrendre és a közbiztonságra hivatkozva azonnal kiadták a kitoloncolási végzést. A férfi 5 évig nem léphet Lengyelország, valamint a schengeni államok területére.

„Egy olyan hely, amely az emberiség történelmének egyik legnagyobb tragédiáját szimbolizálja, különös tiszteletet igényel, és a gyalázkodása nem marad következmények nélkül” – mondta a krakkói határőrség szóvivője, Justyna Drozdz.

A nyomozók bizonyítékként lefoglalták a fényképek készítéséhez használt mobiltelefont. A férfi elismerte a "bűncselekményt", és elfogadta a 2000 zloty (közel 180 ezer Ft) bírságot.

KG - Kuruc.info