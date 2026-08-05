Anyaország :: 2026. augusztus 5. 12:13 ::

Kétnapos rendkívüli ülést tarthat jövő héten az Országgyűlés

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány. A kabinet tíz előterjesztés megtárgyalását javasolja - derül ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszternek az Országgyűlés honlapján szerdán közzétett leveléből.

A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról szóló javaslatokat, az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő, valamint a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását. Tárgyalhatja a parlament a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról, illetve a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályokról szóló indítványokat. Naprenden lesz a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről, valamint a szakképzésről és az általános forgalmi adóról szóló törvények módosítása is.

Ruff Bálint a rendkívüli ülés összehívását többek között a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló javaslat szükségességével indokolta. Azt írta, hogy a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a jogszabály rendezi a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait.

Hozzátette, hogy a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása megteremti a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteit.

Hangsúlyozza, hogy az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások célja az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos fejlesztése, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal önálló költségvetési fejezetének létrehozása pedig elengedhetetlen az új hivatal működésének megkezdéséhez és költségvetési önállóságának biztosításához.

Különösen fontosnak nevezi, hogy a jelenlegi rendkívüli villamosenergia-helyzetben módosítsák az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek kijelölésére vonatkozó szabályozást. Az aszályhelyzettől sújtott mezőgazdasági ágazat támogatásának érdekében pedig kiemelten fontos az agrárkamara működésének és választási szabályainak átalakítása.

A közpénzügyi és költségvetési szabályok módosítására irányuló törvények elfogadása biztosítja a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, a költségvetési fegyelem erősítését, a módosítások elengedhetetlenek az uniós vállalások teljesítéséhez és a források lehívásához - mutatott rá.

A Miniszterelnökség vezetője kiemeli, hogy a szakképzésről szóló törvény módosítása elősegíti a szakképzési centrumok működésének racionalizálását, költséghatékonyabbá tételét.

Az áfatörvény módosításával a kormány szeptember 1-jétől biztosítja, hogy az orvos által felírt vényköteles gyógyszerek forgalmi adója öt százalék helyett nulla százalék legyen.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A parlament eredetileg ezen a héten is ülésezett volna, azonban az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt az ezt kezdeményező javaslatát a kormány visszavonta.

(MTI)