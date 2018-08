Anyaország :: 2018. augusztus 10. 13:33 ::

Novák előre borítékolta a felajzott ATV-s nők által neki szegezett kérdést

Zsidók beléphetnek majd ebbe a pártba? - kérdezte a tévéstúdió miliője helyett inkább egy körúti fodrászat péntek délutáni hangulatát megteremtő újságírónők egyike. Ilyen és ehhez hasonló álkérdések tömkelege mellett kellett mozgalmának társadalmi vitára bocsátott, leendő programpontjairól beszélnie Novák Elődnek, a Mi Hazánk alelnökének.

Természetesen a cigányozás sem maradhatott el a piaci árusok kérdezők részéről, de Novák szerint abban a vitaindító 20 pontban, amit eddig közzétettek, az értelmetlen cigányügyi támogatások felülvizsgálatát is szorgalmazzák, és ezzel pontosan ők akarnák leállítani a bőrszín alapján osztogatott milliárdok eddigi gyakorlatát.

A volt jobbikos politikus Krug Emília, Balogh Judit és Benyó Rita kofalármája ellenére azt is elmondta, kezdeményeznék, hogy dupla büntetéssel legyenek sújthatók a politikusbűnözők, és továbbvinnék azt a kezdeményezést is, amit még jobbikosként fogalmaztak meg a szibériai bérrabtartásról és az írni-olvasni nem tudók szavazati jogának megvonásáról, még ha ezeket a 2014-es programpontokat 2018-ban már ki is hagyta programjából a Jobbik.

Novák Előd közölte, személyes véleménye, hogy jobb lehetne Magyarországnak az EU-n kívül, de mozgalmuk nem mondja azt, hogy holnap lépjünk ki az Európai Unióból, azt szeretnék, hogy legyen erre a lehetőségre egy forgatókönyv.

Nemcsak a vendég, hanem egymás szavába is vágtak a Hit Gyülekezete látszólag ellenzéki, valójában kormányzati hirdetésekkel derekasan kistafírungozott tévéjének felizgatott kérdezői, akiknek Novák Előd az élő adásban borítékban nyújtotta át az általa előre borítékolt, 3 és fél éves témát, miután az ATV munkatársai továbbra sem tudtak leszakadni a cigánytémáról.

A Rikárdó-ügy sokadszori felmelegítése kapcsán egyébként a Mi Hazánk-alelnök közölte a folyamatosan "romázó" nőkkel, hogy ma sem bánja akkori kijelentéseit, szerinte szimbolikus jelentősége van egy új évben az első megszületett gyermek nevének.

Novák azt sem rejtette véka alá, hogy szerinte a magyar állampolgárság megléte nem jelent egyet a magyarsággal.

Amikor az újságírói tájékozatlanságáról egyébként már valószínűleg bárcával is rendelkező Benyó Rita azzal a tudományos fantasztikummal próbált érvelni, hogy léteznek „hófehérbőrű romák” is, Novák megjegyezte: „vannak pikáns történetek”.

A Jobbikkal kapcsolatban annyit mondott, nem szeretne már vele foglalkozni, nagyon komoly érzelmi kötődése van az egykor saját gyermekeként aposztrofált párthoz a mai napig.

