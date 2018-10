Választókerületének egyik alapszervezete nyíltan Toroczkai Lászlót támogatta a májusi tisztújításon, ezért a Farkas Gergely által szervezett, kongresszusra menő pártbusz „véletlenül” megfeledkezett a küldöttjükről, holott még előző este is fixálta telefonon a találkozóhelyet. „A hivatalos információk szerint kb. fél órával korábban mentek értem, és mivel nem voltam ott, kénytelenek voltak továbbmenni. Valójában egyrészt a sofőrnek előző este át is küldtem a számom, hogy ha valami van, csörögjön. Másrészt amikor elindultam otthonról, rácsörögtem, hogy merre járnak, erre közölte, hogy hamarabb jöttek, már messze vannak, és nem is fordulnak vissza értem. Pedig a megbeszélt indulásig ekkor még 5 perc volt” – írta az otthagyott küldött.

A most sorra feloszló alapszervezeteket úgy tünteti fel működőképesnek Farkas Gergely, hogy választókerülete tán minden településének van jobbikos Facebook-oldala, ott is, ahol soha nem volt Jobbik-tag, így azt mutatja, mintha lenne mögötte közösség is. Bár ha alaposabban szemügyre vesszük, mindegyik oldal tartalma ugyanaz, egy kaptafára készülnek: Farkas Gergely így, Farkas Gergely úgy… Ahol pedig volt más tartalom és szerkesztő is, ott most kénytelen „rendet vágni”, mint a jelek szerint a császártöltési-hajósi szervezetnél, amiről ezt olvastuk az egyik kilépett tag oldalán: „Mivel a tegnap éjszakai posztom "rejtélyes körülmények között" eltűnt a Jobbik Császártöltés oldalról, és a hozzáférésem is megszüntette valaki, kénytelen vagyok itt megjelentetni: a Jobbik Hajós alapszervezet a tegnapi napon a tagság döntése alapján feloszlott. Minden tag a Jobbikból is kilépett. A csapat továbbra is együtt marad, a jövőnkkel kapcsolatban később hozunk döntést. Adjon az Isten szebb jövőt! Semmilyen sajtónak sem kívánunk nyilatkozni (voltak már megkeresések).” És valóban: a Jobbik hajósi szervezetének oldala szerint nem is történt semmi, Farkas Gergely pedig munkában…