Anyaország :: 2018. október 22. 13:12 ::

Antikommunista siker: visszavonták a Mandela park egyhangúan megszavazott elnevezését

A fővárosi közgyűlési döntésen felháborodott jobboldali értelmiségiek mellett a Mi Hazánk Mozgalom egyedüli pártként tiltakozott az egyhangú határozat ellen, így saját sikerüknek is tekintik a fehérgyűlölő komcsi terrorista ügyében történt meghátrálást. Alább olvasható Novák Előd Mi Hazánk-alelnök, a mozgalom újbudai szervezete elnökének közleménye.

Miután a Mi Hazánk Mozgalom egyedüli pártként tiltakozott, hogy a Fővárosi Közgyűlés egyhangúan megszavazta a kommunista, fehérellenes terrorista Nelson Mandeláról való parkelnevezést, sikerült meghátrálásra bírnunk Tarlós Istvánt és az összes pártot: visszavonták a közterület-elnevezési határozatot. Így a rasszista Mandela helyett a méltó Etele park nevet kaphatja a hely.

A Fővárosi Közgyűlés augusztus 29-ei, egyhangú határozata után szeptember 18-án Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke tartott tiltakozó sajtótájékoztatót a XI. kerületben tervezett Mandela park helyszínén, és interneten is tiltakoztunk: túl azon, hogy Nelson Mandela egy olyan rendszert hozott létre, amely nyíltan diszkriminálja a fehéreket, és egy olyan, egyre kevésbé élhető országot, ahol egekbe szökött a bűnözés, ahol fehér farmerek ezreit gyilkolták le válogatott kegyetlenséggel, Nelson Mandela ráadásul kommunista is volt. Az általa vezetett Afrikai Nemzeti Kongresszus a Dél-Afrikai Kommunista Párttal lépett szövetségre, és a párt saját szóvivője és weboldala szerint Mandela nemcsak tagja, hanem egyik vezetője is volt a Dél-Afrikai Kommunista Pártnak

A fővárosi közgyűlési döntésen felháborodott jobboldali értelmiségiek mellett a Mi Hazánk Újbudai Szervezete is tiltakozott a pártok egyhangú határozata ellen, most viszont üdvözöljük visszalépésüket, pártunk saját sikerének is tartjuk azt, és kérjük az Etele park elnevezésének elfogadását. A Mi Hazánk további antikommunista követeléseit október 23-án, a párt Corvin közi rendezvényén fogalmazzuk meg.

Kapcsolódó: