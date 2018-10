„Párhuzamos valóságot” próbál létrehozni a Jobbik hülyének nézett tagsága számára Sneider Tamás, aki belső körlevélben hazudozik a párt botrányairól.

„A Mi Hazánk Mozgalom habonyi hazugság-kampányt indított a Jobbik parlamenti frakciójával szemben. Azt a valótlanságot állítják, miszerint Dúró Dóra napirend utáni parlamenti felszólalásakor teátrálisan, parancsra kivonultak volna a jobbikosok, miközben ő a badacsonyi borász cigányok által elkövetett gyilkosságáról beszélt. Határozottan visszautasítjuk ezeket az aljas rágalmakat, amelyeket a Mi Hazánk-os szimpatizánsok, fideszes bértollnokok és a hozzájuk köthető portálok ( kuruc.info ), FB-oldalak terjesztenek. Az igazság az, hogy a Jobbik nem vonult ki szervezetten Dúró Dóra felszólalásáról, képviselőink nem is tudhatták, hogy miről fog beszélni”

– hazudja Sneider, miközben a parlamenti jegyzőkönyv is egyértelműen tartalmazza a felszólalása előtti házelnöki felvezetőt:

Ráadásul nemcsak innen tudhatták a témát, azt már legalább fél nappal (vagy napokkal) korábban közzéteszik mindig, mert a pártok vizsgálják egymás tervezett témáit is. Dúró előtt pedig sorra jobbikos képviselők szólaltak fel ugyancsak napirend után, ők (az összes bent maradt jobbikos képviselő mind ) nem véletlenül egyszerre kapcsolták ki laptopjukat, s vonultak ki gyorsan, felszólalása első fél percében, demonstratívan a „ nagy ellenálló urak ”, akik utólag már gyávák vállalni tettüket, csak az egy szem Dúró Dórával szemben voltak olyan bátrak együtt.

Sneider gátlástalanul folytatta a tagság hülyének nézését a kommunista terrorista Mandela ügyében is:

„Ugyanúgy hazugság az is, hogy a Jobbik a fővárosi közgyűlésben megszavazta a Nelson Mandeláról szóló közterületi elnevezést. Nem szavazta meg, mert a fővárosi közgyűlés az érintett kerületre bízta a közterület-elnevezéssel kapcsolatos döntést. Senki ne engedje magát megtéveszteni azon hazugságokkal, amelyeket a Jobbikból kizárt, kilépett emberek parancsra terjesztenek”

Ezt erősíti meg az ülés jegyzőkönyve is, melyből az is kiderül: bár Tokody Marcell, a Jobbik fővárosi képviselője jelent volt az ülésen (melyből csak havonta egy van), nem szólt hozzá semmihez, és maga is megszavazta a Mandela park egyhangú elnevezését: