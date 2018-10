Európa liberális reménysége, Emmanuel Macron pártja nagy erőkkel keresi szövetségeseit a kontinensen. Magyarország is komoly kontingenssel járul hozzá a világméretű harchoz: Fodor Gábor pártjával tárgyal a francia kormányerő.

A hírt a Liberálisok nevű szervezet tette közzé . Eszerint Macron pártja, az En Marche! háromfős küldöttséget menesztett a Magyar Liberális Párt "központi irodájába", ahol Sermer Ádám "főpolgármester-jelölt", Bősz Anett országgyűlési képviselő (őt az MSZP-P lista húzta be a parlamentbe, de aztán még hatvanmilliót is követelt jótevőitől, és amikor nem kapott, kilépett a Párbeszéd frakciójából), valamint maga Fodor Gábor pártelnök fogadta őket.

A közlemény szerint mindenben egyetértenek, és "minél szélesebb körű együttműködés keretein belül kell harcolniuk, nem csak belpolitikai, de európai szinten is" az illiberalizmus ellen.



A Macron-Fodor tengely "magyar" tagjai: leendő kormánytagok, a jobb szélen a jövő évi győztes budapesti főpolgármesterrel

Az egyeztetést az ALDE (az Európai Parlament liberális pártszövetsége) madridi kongresszusán folytatják majd, ahol az EP-választásról is szó esik. Olyan isten ugyan a világegyetemben nincs, hogy Fodor Gábor akár egy tized mandátumot összekaparjon, de az ő pollitikai teljesítménye mellett az a madridi repjegy is szép eredmény, úgyhogy már most gratulálunk - írja a HVG.