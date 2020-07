Anyaország, Videók :: 2020. július 9. 12:10 ::

Lehet ennél betegebb? Szexuálisan bántalmazott gyermekeket segítő egyesület alapító tagja védi Kaletát: "ez nem abúzus"

"Nem a bűnt védem" - hangzik Mester Csaba gyengécske magyarázkodása. A Fehér Liliom szakmai vezetője szerint az lenne a legjobb, ha Mester kilépne az egyesületből, addig a honlapjuk is szünetel.

Alább a hosszabb összeállítás, melyből kiderül, Mester szerint ez nem is abúzus (végül is csak az ő érdeklődésének köszönhetően - is - gyaláztak meg további gyerekeket a kereslet-kínálat szabályai alapján - a szerk.), sőt, egy közokirat-hamisítással egy súlyú bűncselekmény.

Különben is, szörnyen megbánta, sőt talán még beteg is szegény. És iszonytató árat fizetett érte... (28 Ft/kép - a szerk.) De mindenképpen méltó (!) arra, hogy hatékony védelmet kapjon, és megérdemli a méltányos védelmet, mondja Mester Csaba. Aki, mint említettük, a szexuálisan bántalmazott gyermekeket segítő egyesület alapító tagja. Szegény gyermekek!

(RTL - Kuruc.info)