Anyaország, LMBTQP+ :: 2023. február 14. 08:50 ::

"Szexuális felvilágosítás" alsósoknak egyneműekről - évek óta ronthat meg gyerekeket a krúdys pedofil buzi

Feljelentette az óbudai Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási nyelvű Általános Iskola pedagógiai asszisztensét az egyik iskolában tanuló diák szülője, miután kiderült, hogy a férfi egy privát csoportba invitált tizenéves fiúkat, akiket fotózni tanított, majd a chatszobában szexuális megjegyzésekkel bombázta többüket. Bite Zsolt a közösségi médiában is aktív, a YouTube, TikTok és Instagram-videóit krúdys diákok is követik, amikben az általános iskolásoknak nyíltan és plasztikusan propagálja a homoszexuális életmódot, de öngyilkosságra buzdító tartalmakat is megoszt. Nemrég pedig az iskola alsós diákjainak tartott szexuális felvilágosítást, ahol a szülők szerint az azonos neműek nemi életével traktálta a kicsiket - írja a PestiSrácok.

Bite Zsolt múlt hét szerdán engedély nélkül tartott szexuális felvilágosító órát alsós diákoknak az óbudai Krúdy Gyula Általános Iskolában, melynek keretében kizárólag az egyneműek szexuális életéről mesélt a kisdiákoknak. Nem sokkal később a szülők tudtára jutott, hogy mi történt az etika órán, amit jeleztek az iskola vezetésének – mesélte a lapnak az egyik neve elhallgatását kérő szülő, akinek a gyereke a Krúdy diákja. Az eset miatt az aggódó szülők több kérdést is feltettek írásban az igazgatónak, amiben a többi között arról érdeklődtek, hogy

Maradt-e bármikor valamelyik alsós tanulójával egy helységben négyszemközt Bite Zsolt?

Igaz-e, hogy az iskolából több gyerekkel szexuális kapcsolatot létesített Bite Zsolt, akár virtuálisan?

Történt-e rendőrségi feljelentés?

Igaz-e, hogy az iskola tanulóit is megkörnyékezte, illetve valamilyen vetkőzős csoportba hívta meg őket?

Kérünk azonnali tájékoztatást, hogy amennyiben nem lesz betegszabadságon Bite Zsolt, van-e az iskolának cselekvési terve, szándékoznak-e illetve jogilag tudnak-e olyan lépést tenni, hogy ne mehessen be az iskolába (pl. alsósoknak etika órát tartani)?

A szülők az iskolától erre a levélre választ nem kaptak, csak egy üzenetet arról, hogy Bite Zsolttal szemben vizsgálat van folyamatban, annak lezártáig nem fog munkát végezni az intézményben.

A szülőket viszont annyira felzaklatta az ügy, hogy élőlánccal akadályozták volna meg Bitét abban, hogy bemenjen az iskolába, ha az intézmény nem lép – árulták el. Az ügy azonban hónapokkal korábban kezdődött, ugyanis a nyilatkozó szülő szerint a felsős diákok szülei már jelezték, hogy gond van a tanárral, mert több diák is követi őt az online térben, ahol a többi között öngyilkosságra buzdító videót tett közzé, és nyíltan propagálja a homoszexualitást is.

Az iskola lépése pedig erre az volt, hogy a felső tagozatosoktól áttette Bite Zsoltot az alsó tagozatosok közé – állítja a neve elhallgatását kérő anyuka.

Öngyilkosságra is buzdított, de ő sajnos nem lépte meg

Egy másik, szintén a neve elhallgatását kérő szülő elmondta: a saját gyermekétől tudta meg, hogy számos diák követi Bite Zsolt erősen 18 pluszos videót. Ezekben a diákoknak a tanár részletesen elmagyarázta, hogy hogyan tudják ezeket megnézni, annak ellenére, hogy még nem nagykorúak. Kiderült az is, hogy több olyan diák követi Bite Zsoltot, akik érzelmileg labilisak, majd egy kifejezetten öngyilkosságra buzdító videó is felkerült a tanár oldalára.

Vannak szuicid gondolataim. Naponta. Vannak gyógyszereim is, amik kordában tartanak, és visszaterelnek a hétköznapi mókuskerékbe. De van értelme ennek a mókuskeréknek? Minden nap ugyan azokat a játszmákat játszani? Van értelme a gyógyszernek, ami függővé tesz, hogy a társadalom felé a szebbik pofádat mutasd , amíg bele nem fásulsz? Nem lenne egyszerűbb kiugrani a mókuskerékből?

A szülők úgy gondolták, hogy Bite ügyeiről rajtuk kívül még nem tud senki semmit, majd tegnap meghökkenésükre egy videóban maga Bite Zsolt mesélte el, hogy tavaly októberben a szexuális témájú és egyéb videóiról az iskola igazgatósága tudomást szerzett, emiatt pedig behívatták, és arra kérték, hogy szedje le ezeket. Ám az "alkotói szabadságra" hivatkozva Bite erre nem volt hajlandó, és úgy tudják a szülők, hogy több szervezet is mögé állt az ügyben. Feltehetően a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének képviselője, Nagy Erzsébet is erre vonatkozóan kommentelte Bite szivárványos, unikornisos képe alá még októberben, hogy "nagyon helyes, ha gond van, szólj!"

Majd az iskola arra kérte Bitét, hogy a krúdys diákokat tiltsa ki ezekről az oldalakról, de erre sem volt hajlandó, arra hivatkozva, hogy a szülők dolga, hogy mit csinál a gyerek. Ezt követően még hónapokig zavartalanul tanított az iskolában a pedagógussegéd, amíg az alsósok homoszexuális kiokosításának ominózus esete meg nem történt.

Privát csoport a felsős fiúknak, dicséret a TASZ-tól



Bite egyébként fotós is a Krúdyban a szülők elmondása szerint, így nagyon könnyen tudott kapcsolatot teremteni a felsős fiúkkal, akiket fotózni tanított. Többeket közülük meghívott egy privát csoportba, ahol obszcén, szexuális megjegyzéseket tett rájuk, majd azzal zsarolta őket, hogy őt úgyis megvédik a jogvédő szervezetek – számolt be az egyik szülő, aki szerint Bite azért is úszhatta meg eddig, mert az iskola félt a körülötte lévő jogi szervezetektől, hiszen több videójában is elmondta, hogy a Helsinki Bizottság és a TASZ is kiáll mellette. Az egyik szülő azt is elmondta, hogy állítólag az iskola, amikor felvette Bite Zsoltot mint pedagógiai asszisztenst, kapott egy levelet a TASZ-tól, amiben dicsérték őket, hogy milyen befogadó intézmény.

Diákokat fenyeget

Miután pár napja kirobbant Bite körül a botrány, keresi a bűnbakokat, első körben a diákokat vehette célba. Legalábbis erre utal a két napja kitett Instagram-levelezése és az ahhoz fűzött hozzászólások. A levelezés tanúsága szerint egy diákot kérdezett fel arról, hogy mi a céljuk, esetleg eltávolítani őt a Krúdyból? Mire a fiú annyit válaszolt neki, hogy ez biztos, aztán hogyan tovább, majd meglátjuk. A kommentszekcióban pedig már megy a fenyegetőzés a részéről. Mint írja:

jó lenne, ha beszélnél a spanoddal… a saját érdekedben is. Privát üzenetet nem tudok küldeni, mert 3 napra le lett tiltva az üzenetküldés Instán.

Majd úgy folytatja:

csak egyetlen bemószerolás bármelyik felettes hatóságnál including the igazgatóság…

Évek óta ronthat meg gyerekeket

Az LMBTQ-aktivista már 2018-ban célkeresztbe került, amikor a fővárosi, VIII. kerületi Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola pedagógusasszisztense volt, ahol szintén 5-7. évfolyamosoknak tartott fotó-videó szakkört. Egy hangfelvétel szerint olyanokat mondott, hogy

Nem korlátoztam a szexuális szabadságukat. (…) Esténként forgattunk… vagyis nappal forgattunk, megvágtuk az anyagot, majd a nap hátralévő részében azt csináltunk, amit akartunk. Khhmm…

Lebukás után: próbál mindent letagadni

Bite Zsoltot hétfőn több kérdéssel kerest e-mailben a PS, melyekre választ is kaptak. Korábbi cikkünkben mi is megírtuk, hogy többek között "helyesbíteni" próbált, miszerint a fenti jogvédő szervezetek és a PDSZ mégsem áll ki mellette. Azt is írta, még nem tudja, mi lesz a sorsa, mert a Krúdy vezetőségét ő sem tudta elérni. Azt is állította: pedagógiai asszisztensként nem tartott a kicsiknek etika órát, hiszen legfeljebb a “nem szakszerű helyettesítés” a feladata, amely gyakorlatilag gyermekfelügyeletet takar. Kijelentette, hogy a Krúdyban egyáltalán nem szervezett fotószakkört, a Vajdában tartott médiaszakköri tevékenységében pedig nem került elő a szexualitás témája. A legmeghökkentőbb választ arra a kérdésre adta, a 15 éves "partnere", akiről videójában beszél, volt-e korábban a diákja.

Valójában nincs 15 éves partnerem, az egész arra épült, hogy a TikTok live-jaimban mindenki flörtöl mindenkivel, ezért elterjedt, hogy egy 15 évessel vagyok együtt. Én rájátszottam erre az elhíresült videómban.

Megkérdezték azt is:

Helyénvalónak gondolja-e az egyik videójában látottakat, ahol rágalmazás miatt feljelentéssel fenyegeti meg az Ön szexuális tartalmú videóit kifogásoló diákjait, illetve az ő szüleiket?

Azt felelte:

Nem tartom helyénvalónak, amennyiben nem kötődik a dolog a homoszexualitás és a pedofília összemosásához.

Hogy mennyire életszerű a tiktokos fantáziálásról szóló új verzió, azt minden olvasó döntse el, miután megnézte Bite Zsolt tegnap bemutatott videóját. Ebben az asszisztens leoltja azokat a diákjait, akik megszólják a 15 éves fiú diákkal fenntartott szexuális kapcsolata miatt, kioktatva őket, hogy ő "efebofil, nem pedig pedofil". Az efebofíliát a törvények nem büntetik a "keresztény-nemzeti Magyarországon", ha a 14-18 év közötti kiskorú beleegyezik a vele egy nagykorú által létesített szexuális kapcsolatba.

SZERETNI EMBERI JOG! - FIDESS/FIDEATH/O1G



És most lássuk egy DK-s nyugdíjas véleményét találomra a Facebookról:



Íme Erzsébet Szilvássy (nem Szilvássy Erzsébet, hanem Erzsébet Szilvássy), aki nagyon szereti Izraelt - nyilván nem véletlenül:

Erzsébet Szilvássy egy olyan nyugdíjas, aki nemcsak Izraelt és Ukrajnát imádja, hanem a vonulgató buzikat is, ráadásul nyitott kapcsolatban él. Azt ugyanakkor még elképzelni is nehéz, ki az, aki Erzsébet Szilvássyra nyitott...



És most jön a lényeg: megalázzák, mert szeret, a NER-maffia áldozata, pedig szeretni emberi jog...