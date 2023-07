Anyaország, Antimagyarizmus :: 2023. július 13. 22:04 ::

Így alázza hazánkat a kijevi zsidó: Novák Katalin hatszor próbálta felhívni, de hiába

Hónapok óta a Sándor-palotában áll az új budapesti ukrán nagykövet, Sándor Fegyir befogadó nyilatkozata. Az Index egy, a köztársasági elnökhöz közel álló diplomáciai forrástól úgy tudja, hogy a hosszabbra nyúlt ügymenet oka valójában az, hogy az "ukrán" elnök, Volodimir Zelenszkij hónapok óta nem érhető el Novák Katalin számára.



Őt persze nem kell alázni, megteszi ő maga önként...

Sándor Fegyirt már nem sok választja el attól, hogy ő legyen a budapesti nagykövet, ehhez azonban az kell, hogy Novák Katalin aláírja a befogadó nyilatkozatát. Arra ugyan nincs szabály, hogy mennyi idő áll rendelkezésre ennek aláírására, mivel teljesen a fogadó államtól függ, hogy milyen hosszan várakoztatja meg a nagykövetet, vagy éppenséggel nem is írja alá azt.

A Szabad Európa egy korábbi cikkéből kiderült, hogy az új budapesti ukrán nagykövet aktája körülbelül három hónapja került a Sándor-palotába, amit az Index köztársasági elnökhöz közel álló diplomáciai forrása is megerősített.

Forrásuk szerint a befogadó nyilatkozat hosszabbra nyúlt ügymenete azért lehet váratlan Novák Katalin köztársasági elnöktől, mert már a beiktatásakor is kijelentette, hogy elítéli az orosz agressziót. Továbbá tavaly év végén személyesen is egyeztetett Volodimir Zelenszkij elnökkel Kijevben, és az ukrán (pontosabban szintén zsidó - a szerk.) miniszterelnökkel is többször találkozott.

Az ügy nyilvánosságra kerülése óta több médium is kereste ezzel kapcsolatban a Sándor-palotát, ahonnan minden esetben azt a választ kapták, hogy a diplomáciai szabályok értelmében a nagykövetek befogadó nyilatkozatával kapcsolatos eljárásokat nem kommentálják. Az Index forrása szerint azonban mindez nem véletlen.

Forrásuk elmondta: Volodimir Zelenszkij hónapok óta "nem talál" időpontot arra, hogy Novák Katalinnal telefonon egyeztessen, pedig bőven lenne miről beszélniük. Példaként felhozta, hogy a magyar köztársasági elnök február 24-ére, a háború kitörésének első évfordulójára kezdeményezett telefonbeszélgetést az "ukrán" elnökkel, ami végül nem jött össze.

Hozzátette, hogy ez akár annak is betudható lenne, hogy Zelenszkijnek aznap nem volt erre ideje, ha belátható időn belül megvalósul a telefonos egyeztetés. Az ukrajnai elnök azóta sem elérhető Novák Katalin számára, pedig a Sándor-palota áprilisban hat alkalommal is egyeztetést kezdeményezett az ukrán elnöki hivatalnál.

Az indexes forrás úgy fogalmazott, hogy a magyar fél álláspontja szerint Zelenszkij viselkedése "udvariatlanság egy másik államfővel szemben, főleg egy olyan szomszédos országéval, mint Magyarország, amely csaknem kétmillió ukrán menekültet fogadott be, és folyamatos humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának".

Elmondása szerint az "ukrán" elnök viselkedése "olyan minősített esete a magyar emberek és a magyar állam megsértésének", amellyel szemben a köztársasági elnök ilyen módon tiltakozik.

– Tehát, ha Zelenszkij nem hajlandó felemelni a telefont a magyar államfőnek, akkor a magyar köztársasági elnök az előtte fekvő akták sorának végére helyezi az ukrán nagykövet befogadó nyilatkozatát – tette hozzá a forrás, aki azt feltételezi, hogy az "ukrán" elnök vélhetően azért kerüli a magyar elnökkel való beszélgetést, mert olyan témák is napirenden lennének, mint a kárpátaljai magyarok jogfosztása vagy a Velencei Bizottság elmarasztaló véleménye.

De azért sem állhat Zelenszkij érdekében, hogy létrejöjjön a két államfő közötti telefonbeszélgetés, mert akkor az ukránok nehezebben tudnák azt a benyomást erősíteni a nyugati közvéleményben, hogy a magyarok nem állnak ki Ukrajna mellett – közölte a köztársasági elnökhöz közel álló diplomáciai forrás.