Friss hírek :: 2026. június 27. 15:45

Agyműtét vár a három gyermekével özvegyen maradt családanyára - minden segítségre szükségük van

Alább olvasható a szörnyű helyzetbe került család segélykiáltása.

Kedves Emberek,

Ha valaki tud segíteni, a lenti bankszámla számon tudja megtenni, vagy egyéb segítség nyújtáshoz velem tudja felvenni a kapcsolatot. Mivel elindult itt helyben az összefogás, így később lesznek más segítők is, akik engedik nevük közzétételét.

Hálás köszönet minden egyes jóság megnyilvánulásáért! 🌹

Segítségre van szüksége egy édesanyának és három fiának.

Egy család került rendkívül nehéz, szinte emberfeletti helyzetbe, ahol most minden támogatásnak óriási jelentősége van.

Az édesapa 2024 decemberében elhunyt, magára hagyva feleségét és három gyermekét. Az édesanya több mint öt éve küzd daganatos betegségével, és az áttétek miatt jelenleg agyműtétre vár. A beavatkozásra az eddigi információk szerint június 29-én kerül sor. A műtétet követően várhatóan tartós ápolásra szorul majd, így három fia gyakorlatilag egyedül marad a mindennapok terhével és az édesanya gondozásának felelősségével.

A legidősebb fiú mindössze 19 éves, mégis erején felül helytáll. Okos, talpraesett, tanulmányaiban sikeres fiatal, aki nemcsak testvérei, hanem beteg édesanyja legfőbb támaszává is vált. Az elmúlt időszakban ő gondoskodott arról, hogy testvérei a nehézségek ellenére is figyeljenek az étkezésre, lelkileg is próbálta tartani bennük az erőt, és segítette őket abban, hogy édesanyjuk kórházi távolléte miatt ne maradjanak le az iskolában. Közben azonban a ránehezedő felelősség lassan felemészti a saját életét is: egyre kevesebb ideje jut önmagára, a barátaira, a jövőjére.

Idén júniusban érettségizett, méghozzá kiemelkedő eredménnyel: több tantárgyból is olyan teljesítményt nyújtott, amelyért oklevélben részesült. Tervei között biomérnöki diploma megszerzése szerepel. Egyetemi jelentkezésének eredménye 2026 júliusában várható, pontszámai pedig jelentősen meghaladják az előző évi ponthatárt.

Két fiatalabb testvére autista. Az idősebbik gimnazista, a kisebbik általános iskola alsó tagozatába jár, mindketten integrált oktatásban vesznek részt. Számukra különösen fontos a biztonság, a kiszámíthatóság és az, hogy ebben a nehéz időszakban is szerető, stabil közeg vegye körül őket.

A családnak gyakorlatilag nincs olyan közeli rokona, aki érdemben segíteni tudna. Az édesanya bátyja távolabb él, ezért a fiúk nemigen számíthatnak napi szintű felnőtt támogatásra.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy abban a tóparti házban, ahol jelenleg élnek, sem a mindennapi élet, sem az édesanya gyógyulása nem biztosítható megfelelő körülmények között. Az ingatlan ugyan az édesanya kizárólagos tulajdona, de rendkívül rossz állapotú: szigeteletlen, részben fa, részben téglaépület, fűtését kályhával oldják meg, főzni gázpalackról működtetett gáztűzhelyen tudnak. Az út az ingatlanhoz esőben, sárban vagy hóban gyalogosan is nehezen járható, ráadásul a ház távol esik a község központjától.

Az elmúlt télen víz nélkül maradtak, mert a fúrt kútból nem tudtak vizet szivattyúzni. Akkor IBC-tartály segítségével oldották meg a vízellátást. Tavasszal új kutat fúrattak, ám ennek költségei miatt kölcsön terheli őket, és még ez a megoldás sem jelent teljes biztonságot egy szárazabb időszakban.

Amiben most segítséget szeretnénk kérni:

• Átmeneti, biztonságos szolgálati vagy bérlakás, ahol az édesanya ellátása megoldhatóvá válik, amíg nem találnak hosszabb távon megfelelő otthont.

• Ápolási segítség, amennyiben a műtét után szükségessé válik.

• Az étkezés biztosítása legalább a nyári időszakra, hogy a család terhei enyhüljenek.

• Megfizethető ingatlan Bénye vagy Gomba térségében, jó közlekedéssel, felújított vagy lakható állapotban, ahol a család biztonságban élhetne. Ez nemcsak az édesanya gyógyulását segítené, hanem a legidősebb fiú számára is kapaszkodót jelentene arra az esetre, ha neki kellene később testvérei hátterét biztosítania.

• Anyagi támogatás a legidősebb fiú számára jogosítvány és gépjármű megszerzéséhez, hogy a család ellátása, szállítása, ügyintézése könnyebbé váljon.

Az ingatlan, amiben folytatni tudják életüket jelenleg nem áll a tulajdonukban; bízunk benne, hogy a jövőben ajándékozás vagy összegyűlő anyagi támogatás révén valamely formában a tulajdonukba kerülhet és a jelenleg tulajdonukban lévő ház értéke ennek megszerzésében kerülne beszámításra. A jogosítvány és a gépjármű ügyében, valamint az ingatlannal kapcsolatban a nyilvánossághoz szeretnénk fordulni segítségért.

Amennyiben szélesebb körű segítség is elérhetővé válik, az alábbi támogatásokra is szükség lehet:

• Tanácsadás a legidősebb fiú számára a gyámsággal kapcsolatban, hogy milyen lehetőségek vannak, miként tudná testvéreit támogatni úgy, hogy közben a saját jövőjéről se kelljen teljesen lemondania.

• Segítség annak feltérképezésében, milyen intézményi vagy családtámogatási megoldások jöhetnek szóba, amelyek mellett a testvérek a lehető legszorosabb kapcsolatban maradhatnak egymással.

• Pszichológusi támogatás a fiúk számára, ha a legrosszabb bekövetkezne.

Ez a család most egyszerre küzd gyásszal, betegséggel, bizonytalansággal és a mindennapi megélhetés terhével. A legidősebb fiú erején felül próbál helytállni, de ekkora súlyt egyetlen fiatalnak sem szabadna egyedül cipelnie.

Most valódi összefogásra van szükség.

Természetesen a falubéliek az Önkormányzattal összefogva is próbálnak segíteni, de minden további segítség - legyen az lakhatás, ápolási támogatás, étkezés, anyagi hozzájárulás vagy kapcsolati segítség - közvetlenül ahhoz járulhat hozzá, hogy ez a három fiú és az édesanyjuk ne maradjanak teljesen magukra a legnehezebb időszakban.

Amennyiben valaki utalni szeretne a család megsegítésére, az alábbi bankszámlára várjuk a felajánlásokat:

számlatulajdonos: Zsiga Viktor

számlaszám (OTP): 11773425-06638517-00000000

közlemény: adomány

Frissítés: A család barátja, Szlávik Réka a következő telefonszámon tud bővebb felvilágosítással szolgálni azoknak, akik másképp szeretnének segíteni: 06209334089