Külföld :: 2026. június 27. 08:30 ::

Kínai és orosz katonai repülőgépek látogatták meg Dél-Korea légvédelmi azonosító övezetét

Tíznél több kínai és orosz katonai repülőgép lépett be, majd rövid idő után elhagyta Dél-Korea keleti és déli vizei fölött található légvédelmi azonosítási övezetét (KADIZ) - közölte a dél-koreai hadsereg szombaton.

A vezérkari főnökök egyesített bizottsága (JCS) ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kínai és orosz katonai repülőgépek nem sértették meg Dél-Korea légterét, illetve hogy a repülőgépeket már azelőtt észlelték, hogy azok beléptek volna a légvédelmi övezetbe. Taktikai megfontolásból azonban vadászgépeket küldtek a helyszínre egy esetleges incidens elkerülése érdekében.

A légvédelmi azonosító zóna nem az adott ország területéhez tartozó légtér, de pontosan az esetleges félreértések és balesetek elkerülése érdekében az ezekbe történő berepüléskor a nemzetközi gyakorlat szerint a külföldi repülőgépek lehetővé teszik azonosításukat.

Dél-koreai közlés szerint a légvédelmi azonosítási övezetbe berepülő kínai és orosz katonai repülőgépek bombázók és vadászgépek voltak, és egy épp zajló kínai-orosz közös légi gyakorlaton vettek részt.

Tavaly decemberben egy ugyancsak közös kínai-orosz hadgyakorlaton kilenc repülőgép lépett be Dél-Korea légvédelmi azonosító övezetébe.

Dél-Korea a térségből elsőként, 1951-ben hozott létre légvédelmi azonosító zónát Észak-Korea fenyegetése miatt.

(MTI)