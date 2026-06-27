Anyaország :: 2026. június 27. 10:48 ::

Magyar Péter: "annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével"

Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel - mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén szombaton Budapesten.

Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott eseményen beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne.

"Nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja. Annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké" - fogalmazott a kormányfő.

Hangsúlyozta: az eskütétel "esküszöm" szava egy egész életre szól, ebben benne van a haza, a szolgálat, a törvény, a felelősség, és az a tartás is, ami nélkül nincs valódi rend, biztonság és közszolgálat.

Az esküt egyszer mondja ki az ember, de a becsületet, nap mint nap meg kell őriznie - mutatott rá.

Magyar Péter kifejtette: a frissen avatott tisztek elkötelezték magukat a hazájuk mellett, amely éppen most tanulja újra, mit jelent a szabadság, a szolgálat, a rend és a becsület.

Egy új korszak kezdetén azonban nem elég azt tudni, hogy mit akarunk megváltoztatni, azt is tudni kell, hogy mihez akarunk visszatérni és a magyar rendvédelemnek van mihez visszanyúlnia - hangoztatta Magyar Péter, utalva az 1849-es magyar kormány és az országos rendőség megalakulására.

Rámutatott: Magyarország egy olyan korszakot is hordoz, amelyben túl sokszor helyezte magát a hatalom az emberek fölé, a politika sokszor úgy viselkedett, mintha a törvények felett állna, amelyben a közszolgálatot gyakran felülírta a lojalitás, a szakmaiságot a kényszer, a felelősséget pedig a mellébeszélés.

"Ma, Magyarország miniszterelnökeként azt üzenem önöknek és minden hivatásosnak, szolgáljanak becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel" - fogalmazott.

A miniszterelnök történelmi párhuzamot említve azt mondta: a hivatásos szolgálat lényege ma is az, hogy figyelemre, szakértelemre, megfelelő felszerelésre és jól működő szervezetre van szükség és olyan emberekre, akik akkor is segítenek, amikor mások éppen ösztönösen hátralépnének.

Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és "minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra" - erősítette meg, hozzátéve, Szemere, Hajnik és Széchenyi örökségéből nem csak az következik, hogy szolgálni kell a hazát, de az is, hogy a haza sem fordíthat hátat azoknak, akik szolgálják.

A működő és emberséges Magyarország nem létezhet működő és emberséges rendvédelem nélkül - mutatott rá, hangsúlyozva, a haza tartozik a rendvédelemnek tisztességesebb bérekkel, kiszámítható életpályával, korszerű felszereléssel, emberhez méltó körülményekkel és olyan vezetőkkel, akik támogatják a rájuk bízott embereket.

"Ezt az adósságot a magyar állam lépésről lépésre törleszteni fogja önöknek és az egész magyar rendvédelemnek" - jelentette ki Magyar Péter.

Az ünnepségen a kormányfő arról is beszélt: a most végzett tisztek példaképként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal.

A következő években a mindennapi döntések határozzák meg a magyar rendvédelem jövőjét: "hogyan szólunk az emberekhez, hogy hogyan lépünk fel a nehéz helyzetekben, hogyan vigyázzunk egymásra szolgálat közben" - fogalmazott, majd megjegyezte, olyan rendet kell építeni és őrizni, amelyben az emberek biztonságban élhetnek, a gyengébb is számíthasson védelemre és a törvény mindenkivel szemben igazságos legyen.

A miniszterelnök beszéde végén megköszönte a családtagok, hozzátartozók támogatását és az oktatók munkáját, a felavatott tiszteket pedig arra kérte, hogy vigyázzanak a magyar emberekre és hivatásuk becsületére.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának (RTK) 173 hallgatója tette le a tiszti esküt ünnepélyes keretek között a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt az ország vezetői, a rendvédelmi szervek tábornoki kara és az egyetem vezetése jelenlétében.

Az esemény mellé kiadott háttéranyagban többek között azt írták, hogy az intézmény végzősei közül július 1-jén a rendőrségnél 99-en, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 36-an, a katasztrófavédelem szerveinél 13-an, a büntetés-végrehajtási szervezetnél 21-en, illetve az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál négyen kezdik meg szolgálatukat. A végzősök közül 28-an kiváló eredménnyel fejezték be tanulmányaikat.

Mint írták, a 2026/2027. tanévtől a kar képzési struktúrája tovább bővül, önálló szakként indul el a tűzvédelmi mérnöki mesterképzési szak a rendészettudományi kar katasztrófavédelmi intézet szakmai irányítása alatt - ismertették.

A tisztjelölt hallgatók tanulmányaik során az elméleti képzés mellett számos gyakorlati kihívással is szembenéztek; 2023-ban aktív szerepet vállaltak Ferenc pápa magyarországi látogatása biztonságának szavatolásában, 2024-ben a dunai árvízi védekezés során láttak el a szolgálatot, 2026-ban pedig nemzetközi jelentőségű kiemelt sportrendezvény biztosításában vettek részt. Emellett közreműködtek az ország számára kiemelt jelentőségű protokolláris rendezvények lebonyolításában is. Ezek a gyakorlati tapasztalatok jelentősen hozzájárultak a hallgatók magas szintű szakmai felkészültségéhez.

Az NKE képzései közül továbbra is az RTK szakirányai a legnépszerűbbek, a túljelentkezés a kar képzéseire közel ötszörös. A legmagasabb érdeklődés 2026-ban továbbra is a négyéves bűnügyi alapszak bűnüldözési szakirányán tapasztalható, amelyre 442 jelentkezés érkezett. Kiemelkedő érdeklődés mutatkozik továbbá a négyéves közrendvédelmi rendőr, valamint a gazdasági nyomozó szakirány iránt is - írták.

(MTI)

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