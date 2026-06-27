LMBTQP+, Videók :: 2026. június 27. 15:51 ::

Megtisztította reggel az Erzsébet hidat a HVIM

Nincs kint egy sem. A vármegyés akciócsoport leszedte a zászlókat és veszélyes hulladékként "átadtuk" a Városházán. Megmutattuk az elmúlt napokban, hogy van még magyar ellenállás és képesek vagyunk összefogni a tradícióink védelmében egy ilyen szimbolikus ügyben is!

A rongyokat egy kukászsákban összegyűjtve dobtuk be a Városháza kapuján. A rudakat a helyszínen hagytuk. Így sem a rongálás, sem a lopás nem áll fent, de nincsenek illúzióink: a lobbisták és háttérben ügyködő háttértevékenységet végző szervezeteik megpróbálnak majd eljárásokat indítani ellenünk is - írja honlapján a HVIM.

Frissítés: A rendőrség eljárást indított, mert a szenny eltakarítása szerintük rongálás

Rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az ellen a négy fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába - közölte Facebook-oldalán a hatóság szombaton.

Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az V. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük.

A BRFK egy másik bejegyzésben megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbe dobása miatt is.

(MTI)