Nincs kint egy sem. A vármegyés akciócsoport leszedte a zászlókat és veszélyes hulladékként "átadtuk" a Városházán. Megmutattuk az elmúlt napokban, hogy van még magyar ellenállás és képesek vagyunk összefogni a tradícióink védelmében egy ilyen szimbolikus ügyben is!
A rongyokat egy kukászsákban összegyűjtve dobtuk be a Városháza kapuján. A rudakat a helyszínen hagytuk. Így sem a rongálás, sem a lopás nem áll fent, de nincsenek illúzióink: a lobbisták és háttérben ügyködő háttértevékenységet végző szervezeteik megpróbálnak majd eljárásokat indítani ellenünk is - írja honlapján a HVIM.
@hvim_64 Visszavittük a veszélyes hulladékot. Ismét csak magyar zászló lobog az Erzsébet hídon! #HVIM #Hungary #nekedbelegyen #pusztuljonforyouba #foryoubaszeretnemlatni #Pride ♬ eredeti hang – Hatvannégy Vármegye - Hatvannégy Vármegye
Frissítés: A rendőrség eljárást indított, mert a szenny eltakarítása szerintük rongálás
Rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az ellen a négy fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába - közölte Facebook-oldalán a hatóság szombaton.
Közölték, a rendőrök perceken belül elfogták őket, az eljárást az V. kerületi rendőrkapitányság indította ellenük.
A BRFK egy másik bejegyzésben megerősítette, eljárás folyik a magyar zászló szerda esti vízbe dobása miatt is.
(MTI)