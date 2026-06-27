Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 27. 11:18 ::

Törvényben tiltaná a középületek felbuzizászlózását a Mi Hazánk

Ma a fővárosi „melegriadó” miatt inkább Ásotthalmot választom, ahova a Mi Hazánk hagyományos születésnapi találkozóját hirdettük meg már régen, de azért benyújtottam most a szivárványos zászlók középületekre való tűzésének tilalmát célzó törvényjavaslatomat, mert azt azért mégsem tűrhetjük, hogy a polgármesteri hivatalok után a jövőben akár iskolákra és óvodákra is kitűzzék az LMBTQXYZ-mozgalom jelképét - írja Facebook-bejegyzésében Novák Előd, a párt alelnöke.

És találkozzunk a családi büszkeség menetén: a népesedés világnapján, július 11-én 10 órától a budapesti Szentháromság téren gyülekezünk, a várban, az Anya-Ország Alapítvány szervezésében. A családi büszkeség menete egy pozitív válasz: mindenkié, aki fontosnak tartja a családot, akár csak szülei emlékét. Tartsatok velünk!