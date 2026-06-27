Sport, Háború :: 2026. június 27. 15:23 ::

Visszatér az orosz himnusz a súlyemelők nemzetközi versenyeire

Ismét használhatják az orosz súlyemelők a nemzeti himnuszukat és zászlajukat nemzetközi versenyeken - már a felnőtteknél is - a sportág nemzetközi szövetségének (IWF) friss engedélye nyomán.

Az IWF az ifjúsági és junior korosztályok esetében már ez év elején hozzájárult a korlátozások feloldásához.

"A végrehajtó bizottság úgy döntött, hogy versenyein az orosz és fehérorosz sportolók minden korosztályban azonnali hatállyal jogosultak indulni" - áll a nemzetközi szövetség közleményében.

Az IWF - az ukrajnai háború 2022-es kirobbanását követően - 2023 májusában határozott úgy, hogy az orosz és fehérorosz súlyemelők csak semleges státuszban vehetnek részt az égisze alatt zajló eseményeken.

A korlátozások általános feloldását követően a két ország erős emberei teljes jogúan először az idei felnőtt világbajnokságon léphetnek fel, amelyet október 27. és november 8. között a kínai Ningpóban rendeznek meg.

(MTI)