Háború :: 2026. június 27. 11:01 ::

Amerikai erőkhöz köthető célpontokat támadott az iráni Forradalmi Gárda

Az iráni Forradalmi Gárda amerikai erőkhöz köthető célpontokat támadott válaszul az ország déli partvidékét ért amerikai légicsapásokra - áll az iráni külügyminisztérium szombati közleményében. A dokumentum szerint az Egyesült Államok megsértette az ENSZ Alapokmányát és a két ország közötti háborút lezáró memorandumot.

Irán nem közölte, hogy pontosan milyen célpontokat vett célba és hogy hol találhatóak.

Az amerikai légierő iráni célpontokat bombázott pénteken, miután csütörtökön Irán felől indított drón eltalált egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban. Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) pénteki beszámolója szerint repülőgépei iráni rakéta- és dróntároló helyeket, valamint part menti radarállomásokat támadtak.

(MTI)

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