Anyaország :: 2026. június 27. 15:01 ::

12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség

Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak - közölte a kormányzat a Facebook-oldalán szombaton.

Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák.

A hőségriasztással kapcsolatos tájékoztatójukban közölték azt is, hogy Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van.

A legmagasabb hőmérséklet az országban 34 Celsius-fok, Budapesten 32 fokot mértek.

(MTI)