Bár Vajnai Attila, az „Európai Baloldal” vezetője hatalmas antifasiszta tömegtüntetést ígért Sopronba, illetve hogy kitűzik az antifa zászlót a városházára, ebből semmi nem valósult meg.

Vajnai és a gyaníthatóan nem épelméjű felesége, Noé Krisztina az Osztrák Kommunista Párt segítsége ellenére sem tudott még 30 antifasiszta tüntetőt sem összeverbuválni, pedig megígérték még azt is, hogy megfutamítják a Betyársereget. Ez sem jött össze.

A 20-25 antifasiszta tüntető erős rendőri jelenlét mellett vonult fel, és csak rendőri védelemmel merte kiabálni, hogy „alerta, alerta”. Persze még azt is erőtlenül. Az antifasiszta tüntetésen Vajnai Attila mellett beszédet mondott a büntetett előéletű, börtöntöltelék Hazafi Attila is.

Az MSZP-s Hazafi korábban 4 évet töltött börtönben gazdaságért. Sopronban a Momentum is tüntetést szervezett, amelyen több cigány is jelen volt. Ők szintén csak a rendőrök jelenlétében merték gyalázni és fenyegetni a nacionalista ellentüntetőket. A helyszínről élőben jelentkezett be Csík Miklós , a Momentum tarnazsadányi cigány polgármesterjelöltje, aki a jelenlévő cigányokat hergelte.